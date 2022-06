Tallinn lükkas Vanasadama trammiliini hanke tähtaja kolm nädalat edasi

Aprilli lõpus välja kuulutatud kahe kilomeetri pikkuse trammitee rahvusvahelise hanke tähtajaks oli 10. juuni, kuid selle lükkas Tallinn nüüd 1. juulile.

"Põhjus pole midagi muud kui ehitusettevõtete pöördumine. Kõik suuremad ehitusettevõtted on palunud ajapikendust, kuna ehitusturul täna millegi pakkumine eeldab väga põhjalikku eeltööd ja mitte ainult eelarve mõttes, vaid ka tähtaegade mõttes," ütles Novikov.

Novikovi sõnul tähendanuks tähtaja paika jätmine, et ettevõtted oleks hankepakkumisse sisse kirjutanud ka võimalikud riskid ning pakkumised oleks hinna poolest tulnud palju kallimad.

"Ettevõtetel puudub uus tarneahel ja seetõttu paluvad nad ajapikendust või kirjutavad riskid lihtsalt hinda sisse. Me tulime ettevõtjatele vastu, pikendasime tähtaega. Kokkuvõttes see tähendab loodetavasti, et saame parema hinna kui oleks ilma tähtaega pikendamata saanud," lausus abilinnapea.

Hanke võitja peab trammitee nii projekteerima kui rajama. Varem välja öeldud tähtajad – ehitus peaks algama tänavuse aasta lõpus ja trammitee peaks valmima 2024. aastal – ei tohiks Novikovi sõnul muutuda.

"Me kindlasti oleme lähtunud sellest, et saaks ajaraami mahtuda ja seetõttu on ühendatud trammiliini projekteerimine ja ehitamine ühte hankesse. Riskid ühe hankija puhul on väiksemad. Ma usun, et püsime graafikus, sest sellest lähtuvalt oli ka kolmenädalane pikendus antud," lausus Novikov.

Niinimetatud Vanasadama trammiliiniga ühendatakse Vanasadam ja tulevane Rail Balticu Ülemiste reisiterminal.

Tartu maantee trammiteele on kavas rajada pöörang vahetult enne Kivisilla tänavat, kust uus trammitee hargneks olemasolevast Maneeži tänava suunalisest trammiteest. Kivisilla tänavast alates on kavas ehitada uus trammitee Gonsiori, Laikmaa, Hobujaama, Ahtri, Laeva, Kuunari, Kai, Logi, Rumbi ja Kursi tänavale ning Mere ja Põhja puiesteele ning ühendada see olemasoleva Kopli-suunalise trammiteega.

Trammitee rajamisse panustab 26 miljonit eurot Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu. Trammitee rajamist kaasrahastab Euroopa Liit, kuna see on osa Rail Balticu kiirraudtee ja seda toetava taristu rajamise projektist.