Trammiliini ehitus pöörab uuel aastal Tallinna kesklinna liikluse pea peale

Tallinna linna ootab uuest aastast ees viimase aja suurim ja kallim liikluskorralduse muudatus ehk Vanasadama trammiliini ehitus. 2025. aastaks valmiv projekt seiskab liikluse linna südames, muu hulgas ka Laikmaa, Hobujaama ja Ahtri tänaval.

Kuigi ehitusega on plaanis alustada juba märtsis, pole täpne plaan veel selge.

"Muidugi see teeb liiklust kesklinnast keerulisemaks, arvestades sellega, et meil esimesed kuud peale trammitee ehituse algust on veel ehituses ka Jõe, Pronksi tänav. Ja mõistagi me püüame planeerida kõige keerulisemad tööd just suveajale, mil inimesi on linnas vähem, mil keegi ei pea sõitma kooli ja kogu see olukord on natuke lihtsam," rääkis abilinnapea Vladimir Svet.

Aga suveajale on planeeritud ka noorte laulu- ja tantsupidu, mis toob ehituses olevatele tänavatele kümneid tuhandeid peolisi. Linn lubab sellega arvestada.

"Kõige olulisem on see, et need ristmikud, mida hakkab läbima rongkäik, on lahti selle rongkäigu ajal," kinnitas Svet.

Suurim küsimus on abilinnapea sõnul ühistranspordi liikumises. Kui busse saab veel kuidagi ümber suunata, siis olemasolevad trammiliinid peavad pikemaks ajaks tegevuse seiskama.

"Kui põhisõlmed lähevad ehitusse, me peame tunnistama, et trammiliiklus jääb samuti seisma. /.../ Me kindlasti kavandame tihedama bussiliikluse seal, kus see on võimalik. Ja kindlasti me üritame korraldada ühistransporditeenused nii mugavalt, kui see oleks võimalik," rääkis Tallinna transpordiameti arengusektori liiklusekspert Grigori Parfjonov.

Samas tunnistas Parfjonov, et mitte igal tänaval ei tule trammi asendamine bussiga kõne alla.

Kui palju pikema ajaga tasub ehituse ajal kesklinnas liigeldes arvestada, pole veel selge.

"Üldine sõnum on tegelikult umbes samasugune nagu praegu Pronksi tänavaga, et kui on vähegi võimalik, siis vältida läbi kesklinna liiklemist, tuleb seda teha. Ja kui on vaja läbida kesklinna, siis tuleb kaaluda, kas äkki on võimalik seda teha ühistranspordiga," ütles Svet.

Lõplik liiklusskeem valmib veebruarikuus.