Kallas saadab valitsuse laiali

"Eesti vajab praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem toimivat ning ühistel väärtushinnangutel põhinevat valitsust. Julgeolekuolukord Euroopas ei anna mulle peaministrina mingit võimalust jätkata koostööd Keskerakonnaga, mis oma sisemise lõhestatuse taustal ei ole võimeline seadma Eesti huvisid kõrgemale oma erakonna ja selle erinevate tiibade huvidest," ütles Kallas.

Kallas rääkis, et tema jaoks oli otsustavaks Keskerakonna ja EKRE häältega kolmapäeval riigikogus valitsuse alushariduse eelnõu tagasilükkamine.

"Ma uskusin, et 24. veebruar ja Venemaa poolt toimepandav genotsiid Ukrainas on avanud kõigi riigikogu erakondade silmad sellele, kui tähtis on Eesti iseseisvusele meie ühtne arusaam ohtudest, mis meid varitsevad Venemaa naabruses asuva riigina. Paraku selgus üleeile, et riigikogus on kaks erakonda, mis isegi praeguses olukorras ei suuda end kokku võtta ja seista selle eest, et meie iseseisvus ja põhiseaduslikud väärtused oleks kaitstud," lausus Kallas.

"Peaministriks saades tõotasin pühendada oma jõu Eesti rahva tuleviku kindlustamisele. Seda tulevikku ei kindlusta me ainult sõjaliste kulutuste suurendamisega, vaid eelkõige meie rahva ühtsuse ja vankumatu tahtega oma iseseisvust kaitsta. Selle eelduseks ning alustalaks on eesti keele oskus. Olukorras, kus Keskerakond töötab valitsuses aktiivselt Eesti jaoks kõige olulisemate põhiväärtuste vastu, ei saa me nendega koostööd enam jätkata,2 lisas ta.

"Kui siia juurde panna veel fakt, et ühelgi Keskerakonna ministril peale Kristian Jaani ja Eva-Maria Liimetsa pole NATO saladuse lube, siis sõjaajal on sellise ministrite koosseisuga valitsemine võimatu. Seetõttu seadustasin olukorra, mis on tegelikult juba kaua kehtinud ja viisin Kadriorgu Keskerakonna ministrite ametist vabastamise ettepanekud," märkis Kallas.

Kallas rääkis, et on teinud ettepaneku alustada uue koalitsiooni kõnelusi Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele. "Seniks, kuni uut koalitsiooni ei ole, jätkavad allesjäänud ministrid vastavalt ministrite asendamise korrale. Eesti vajab stabiilset valitsust, kes saab tegeleda riigi ees seisvate suurte väljakutsetega."

Kaja Kallas annab Stenbocki majas kell 16 pressikonverentsi, millest ERR teeb otseülekande!