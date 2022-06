Karis: Eesti vajab kiiresti töövõimelist valitsust

President Alar Karis ütles, et sisepoliitiline olukord on viimaks selgemaks saanud ning Eesti vajab kiiresti töövõimelist valitsust.

"Mul on inimlikult kahju, et mitmed vabastatud ministrid kuulsid sellest otsusest alles meediast. Kuid valitsuse lagunemine oli selge juba mõnda aega," ütles Karis.

"Eesti vajab kiiresti töövõimelist koalitsiooni ja valitsust," sõnas president.

Karis viitas, et praegu on käimas Euroopa viimaste aastate suurim julgeolekukriis, samuti ootavad lahendamist energiajulgeolekuga seotud ja sotsiaalmajanduslikud küsimused, mille kõigi puhul on küsimus rahastuse leidmises.

Peaminister Kaja Kallas teatas reede õhtul, et Reformierakonna juhatus otsustas kutsuda Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuskõnelustele. "Soovin näha nüüd poliitikute sihikindlust liitlaste otsimisel ja hoidmisel ning kokkulepete sõlmimisel," sõnas president.

"Siinjuures ei saa jätta ütlemata, et eksivad need, kelle arvates pole poliitikas midagi isiklikku. Nagu üldse inimeste vahel, on ka poliitikas väga palju isiklikku. Kutsun kõiki poliitikuid tõusma kõrgemale senistest solvumistest ja vääritimõistmistest," ütles ta.

Küsimusele, mis juhtuks, kui riigikogu avaldaks esmaspäeval Kallasele umbusaldust, vastas Karis, et kuna Reformierakond võitis 2019. aasta valimised, siis teeks ettepaneku valitsuse moodustamiseks endiselt Reformierakonnale.

Karise sõnul on arutatud palju variante ning teiste seas ka erakorraliste valimiste võimalust, kuid see on erakorraline samm ja selleni jõutakse siis, kui muid lahendusi ei leita.

"Ma olen rääkinud viimasel kahel-kolmel päeval kõikide erakonnajuhtidega, mõnega ka mitu korda. Õhus olev olukord pole üllatus. Kaja Kallas on otsustanud kokku panna uue koalitsiooni, see on tema õigus ja kohustus peaministrina, et siit edasi minna," ütles Karis.

Küsimusele, kas Reformierakonna vähemusvalitsus oleks praegu sobiv, vastas Karis, et seda ettepanekut pole praegu laual. "Tähtis on see, et valitsus – olgu ta ka vähemusvalitsus – oleks toimiv," ütles Karis.

Karise sõnul pole küsimus valitsuskriisi tekkimises, vaid selles, kuidas see lahendatakse.