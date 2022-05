Macron esitas idee Euroopa uuest poliitilisest kogukonnast

Aprillis peetud presidendivalimistel omale teise ametiaja taganud Macron rääkis Strasbourgis, et tema valimisvõit näitab, et prantslased soovivad "rohkem Euroopat".

Prantsusmaa president tõdes ka, et Ukraina soovi täitumine saada Euroopa Liidu liikmeks võib võtta aastaid ning seetõttu võiks talle anda ka lühemas perspektiivis täituvaid lootusi.

"Ukraina oma võitluse ja julgusega on juba meie Euroopa, meie perekonna, meie liidu liige südame poolest," ütles Macron. "Aga isegi kui me anname talle kandidaatriigi staatuse juba homme, teame kõik väga hästi, et protsess, mis lubaks tal ühineda, võtab aastaid kui mitte aastakümneid," lisas ta.

Selle asemel, et madaldada Euroopa Liidu standardeid, et soovijad saaksid EL-iga kiiremini liituda, soovitas Macron luua paralleelstruktuuri riikidele, mis võiksid tahta liituda või mis on liidust lahkunud.

Tema sõnul oleks Euroopa poliitiline kogukond avatud Euroopa demokraatlikele riikidele, mis järgivad selle väärtusi poliitilise koostöö, julgeoleku ning energia-, transpordi-, taristuinvesteeringutealase koostöö ja inimeste liikumise valdkondades.

"Sellega ühinemine ei tähenda tingimata tulevast liikmestaatust Euroopa Liidus ega tähenda ka nende tõrjumist, kes on liidust lahkunud," ütles Macron.

Prantsuse presidendi ideed said avalikuks mõni tund pärast seda, kui Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et komisjon avaldab oma esialgse hinnangu Ukraina liikmetaotluse suhtes juunis.

Ukraina esindajad kinnitasid esmaspäeval, et Kiiev on esitanud komisjonile ka teise osa taotlusega kaasneva küsimustiku vastustest.

Euroopa Liidu esialgset otsust Ukraina liikmestaatuse perspektiivide kohta oodatakse juuni lõpus toimuvalt Euroopa Ülemkogult.