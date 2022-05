Mihkelson: Scholz ja Macron sillutavad teed Venemaa uuele vägivallale

"See on uskumatu, kuidas Prantsusmaa ja Saksamaa praegused juhid sillutavad tahtmatult teed Venemaa uutele vägivallategudele. Macroni ja Scholzi tänane 80-minutiline telefonikõne Putiniga paneb paratamatult parafraseerima Macroni ennast - kas siin pole mitte tegemist ajusurmaga?" kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias.

Mihkelson tunnistas, et tema kriitika on liitlaste suunal karm, kuid sõja vallandaja ja kuritegude eest vastutaja püsiv legitimiseerimine on ohuks kogu liitlasruumile.

"Kuidas ometi pole Pariisis ega Berliinis õpitud minevikust? Miks otsitakse ettekäändeid Ukrainale relvaabiga viivitamisel ning miks eeldatakse, et Euroopa suurrahva vastast hävitussõda pidav Putini Venemaa hoiab ühtegi lubadust?" küsis Mihkelson.

Ta märkis, et kui Macronile ja Scholzile teeb peavalu Ukraina sadamate blokeerimisest tulenev toidukriis Põhja-Aafrikas ja mujalgi, siis tuleb tegutseda humanitaarkonvoi loomisega Mustal merel ja aidata kaasa Ukraina kaubalaevade läbipääsule.

Samuti oleks Mihkelsoni sõnul loogilisem aidata Ukrainal vastu seista agressioonile ja lõpuks võita maailmakorda muuta püüdev Venemaa.

"Macron ja Scholz võiksid telefonitoru hargile panna ja võtta kiiremas korras ette reisi Ukrainasse. Ma loodan, et Macroni ja Scholzi kummalist tegevust ei kannusta kartus kaotada mõjuvõimu demokraatlikus Euroopas, kuhu võiduka sõjaga siseneks kindlasti Ukraina, aga ka perspektiivis Moldova ja Gruusia ning Valgevene vabaneks de facto Vene okupatsioonist. Euroopa tervikuna vabaneks aga vähemalt mõneks ajaks Venemaa eksistentsiaalsest ohust. Selle nimel võiks ju ometi näidata demokraatlike väärtuste ja põhimõtete eest seisvate riigimeeste liidriomadusi. Õnneks on Euroopal olemas Ukraina vaprad mehed ja naised, kes teavad, mis on vabaduse hind. Elagu Ukraina!" lõpetas Mihkelson.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegid laupäeval 80-minutilise telefoni kõne Vladimir Putinile, kus nõudsid temalt uute läbirääkimiste algatamist Ukrainaga, kohest relvarahu ja vägede välja viimist Ukrainast.