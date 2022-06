Ratas: Keskerakonna võimuliit EKRE ja Isamaaga toimis

Keskerakonna juhatuse reedese otsusega alustab erakond poliitilisi konsultatsioone koalitsiooni moodustamiseks Isamaa ja EKRE-ga. "Meie oleme selleks valmis, eks nemad peavad oma arutelusid pidama. Kindlasti Keskerakonna põhiküsimus on täna seista toimetuleku eest ehk valmistuda kütteperioodiks ja me kindlasti ei taha laste- ja peretoetuste põhimõttest loobuda. Loomulikult ka julgeolek. Need on kolm kõige olulisemat asja," rääkis Ratas ERR-ile pühapäeval.

Olgugi, et Ratase teise valitsuse ajal (2019-2021), kui riiki juhiti koos Isamaa ja EKRE-ga, pidi Ratas mitmel korral vabandama EKRE teravate väljaütlemiste pärast, leiab Ratas nüüd, et tegemist oli toimiva koalitsiooniga.

"Ma arvan, et Isamaa ja EKRE koalitsioon oli töine koalitsioon ja tegi palju olulisi otsuseid kaitsepoliitikas ja teadus- ja arendustegevuses. Ja mis kõige olulisem – see koalitsioon tegelikult toimis, ja praeguses julgeolekusituatsioonis peab koalitsioon toimima," sõnas Ratas.

Ratas ei pea tõenäoliseks, et valitsuskriis viiks erakorraliste valimisteni. "Teha siin vähem kui kümme kuud enne korralisi valimisi erakorralised valimised, ei ole mõistlik. Usun, et riigikogu on selles mõttes täiesti töövõimeline, et leida toimiv koalitsioon, kas Reformierakonna vedamisel või mõni teise, ja eks seda järgmine nädal peab näitama. Järgmisel nädalal oleme kindlasti targemad kui täna, kuidas sellel maastikul edasi minnakse," ütles Ratas.