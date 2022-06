Kallas ja Johnson: teeme koostööd NATO diviisitasandi juhtimise loomiseks Eestisse

Peaminister Kaja Kallas ja Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütlevad esmaspäeval vastu võetud ühisavalduses, et kaks riiki teevad koostööd diviisitasandi juhtimisstruktuuri loomiseks Eestisse.

Ühisavaldus keskendus Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostööle ja vajadusele astuda selge samm edasi NATO kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamiseks.

Kallas märkis, et Venemaa sõda Ukrainas on põhjalikult muutnud Euroopa julgeolekut. "Venemaa oht ei ole kadunud ja NATO peab uues julgeolekukeskkonnas kohanema," ütles ta.

Kallase ja Johnsoni sõnul peab NATO muutma oma põhimõttelist kaitse- ja heidutushoiakut idatiival ning konkreetsed otsused selles osas tuleb langetada NATO Madridi tippkohtumisel.

"Eesti sõjaliseks kaitsmiseks on vaja tugevamaid ja kõrges valmisolekus ning toimiva NATO juhtimisstruktuuriga vägesid. Leppisime peaminister Johnsoniga kokku, et Eesti ja Ühendkuningriik teevad koostööd diviisitasandi juhtimisstruktuuri loomiseks Eestisse," märkis Kallas. Täpsemad detailid töötatakse välja NATO tippkohtumiseks Madridis.

Kallas rõhutas, et liitlaste kohalolek Eestis on juba suurenenud ja Eesti ise on ka oma kaitsekulusid oluliselt tõstnud. "Oleme tänulikud igale Eestis teenivale Briti sõdurile," lisas ta.

Kallase sõnul on samas selge, et kui agressioon on jõudnud vahetult NATO piirini, peab näitama selgelt mitte ainult NATO tahet, vaid ka võimet kaitsta liitlaste territooriumi igat sentimeetrit. "NATO-l tuleb oma kaitsehoiakuga saata agressorile selge signaal: "Ära tule, tulistan. Ära isegi mõtle tulemisele"," selgitas Kallas.

Kallas lisas, et meie piirkonna julgeoleku tagamiseks on oluline kaitsekoostöö kõikides formaatides. "Siinkohal tooksin esile koostöö Ühendkuningriigiga ka Ühendekspeditsiooniväe (Joint Expeditionary Force, JEF) raames," ütles Kallas.

Kõneldes Ukrainast tõdesid peaministrid, et Ukrainal pole aega oodata ja vaba maailm peab tegutsema otsustavalt. "Ukraina peab selle sõja võitma ja agressor peab kaotama," rõhutas Kallas.

Tema sõnul on Eesti ja Suurbritannia Ukraina ühed suuremad toetajad. "Me mõistame, mis on kaalul. Ukraina vajab praegu kõige enam relvi agressori vastu võitlemiseks ja oma territooriumi vabastamiseks," ütles peaminister.

Kallas ja Johnson rõhutasid ühiselt, et ei lõpeta kunagi Ukraina iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamist. "Peame jätkama Putini sõjamasina halvamist ja sõjakurjategijate igakülgset isoleerimist. Putin ja kõik need, kes on toime pannud sõjajulmusi, peavad teadma, et nende kohtupäev tuleb," ütles Kallas.

"Samuti on vaja hoiduda ennatlikest üleskutseteks vaherahule või rahule. Venemaa ei ole oma eesmärke muutnud. Halvasti läbiräägitud rahu Ukraina jaoks tähendaks halba rahu meile kõigile, sest agressor naaseks varem või hiljem," sõnas Kallas.

Peaministrid tõid oma ühisavalduses esile lisaks kaitsekoostööle ka Eesti ja Ühendkuningriigi majandus- ja ärikontaktide edasise arendamise tähtsuse. Samuti rõhutasid Kallas ja Johnson partnerluse süvendamist tehnoloogia- ja digikoostöö vallas, sealhulgas NATO innovatsioonikiirendi DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Euroopa peakorteri loomisel.