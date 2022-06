Kuue kuu euribor jõudis pea seitsme aasta järel esmakordselt plussi

Euribor ehk European Interbank Offered Rate on üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär, millega saavad selles kokku leppinud Euroopa pangad üksteisele raha laenata.

Suur osa Eestis väljastatud kodulaene on seotud euriboriga ning selle positiivseks tõusmine tähendab paljudele igakuiste laenumaksete kallinemist.

Aasta alguses oli euribor veel –0,5 protsendi juures, kuid liikus vaikselt üles ning veel maikuus –0,2 protsendi juures peatudes tõusis viimase nädala jooksul iga päevaga nullile lähemale.

Viimasele tõusule on andnud hoogu Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu neljapäevane koosolek, kus ilmselt teatakse üle Euroopa kiireneva inflatsiooni pidurdamiseks baasintressimäärade tõstmisest.

Praegu on ECB põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär 0,00 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäära 0,25 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär −0,50 protsenti.

Kõige kõrgem oli euribor 2008. aasta sügisel, mil intressimäär ulatus 5,4 protsendini.

Enne eelmist majanduskriisi jäi euribori tavapärane tase kahe ja viie protsendi vahele, kukkudes peale kriisi algust kahe protsendi alla.

Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai märkis sotsiaalmeedias, et euribori tõus on tekitanud inimestes teatavat ärevust. "Mida see tähendab? Ilmselt seda, et eelmised seitse aastat on olnud uinutavalt pikk aeg, et lasta unustusse vajuda positiivse euribori mälestusel, rääkimata kriisidele eelnenud n-ö normaalsest ajast, mil euribor loovis 2 ja 5 protsendi vahel," kirjutas ta.