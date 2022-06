Vitsur: inflatsioon on uuel tasemel ja sellega peame elama

Eesti Pank prognoosib selleks aastaks väikest majanduskasvu ja ülisuurt hinnatõusu ning tuleval aastal kerkivad hinnad veelgi. Majandusekspert Heido Vitsur ütles, et inflatsioon on jõudnud uuele tasemele ja sellega tuleb elada.

Suurim muutus võrreldes Eesti Panga eelmise prognoosiga on hinnatõusus, mida keskpank tõstis viie protsendi võrra. Hinnatõus on praeguseks muutunud laiapõhjaliseks.

"Kehtivas geopoliitilises keskkonnas on ka ettevaates energia hind üsna raskelt prognoositav, nii et isegi praegu ettenähtava umbes 15-protsendilise tõusu juures tuleb valmis olla selleks, et inflatsioon võib kujuneda sellest ka kiiremaks," ütles Eesti Panga prognoosimeeskonna juht Rasmus Kattai.

Majanduseksperdi Heido Visturi sõnul ongi viimastel kuudel hinnatõus Eestis küündinud Euroopa tipptasemele 20 protsendi juurde, kuid eelmise aasta kõrge võrdlusbaas toob keskmise allapoole.

"Et aasta keskmine saab olema 15 protsenti, ei tähenda, et praegune 20 protsenti madalamaks läheb, vaid see, et möödunud aasta lõpus oli ka kiire hinnatõus. /.../ Alates juulist hakkab baas korrigeerima ja aasta lõpus oli vist meil 12 protsenti, nii et siis tuleb suhteliselt madal hinnatõus. Kuid see ei tähenda, et hinnad alaneksid. See on uus tase ja sellega me peame elama," rääkis LHV majandusekspert Heido Vitsur.

Eesti Panga prognoosi järgi leevenebki hinnatõus tunduvalt aeglasemalt kui on varem arvestatud. Järsult elukallidust tõstnud hinnatase jääbki kõrgele ja on jõudnud juba 90 protsendini Euroopa Liidu keskmisest.

"Hinnatase on püsivalt kõrgem, peaaegu kümnendiku jagu kõrgem kui seda näitasid eelmisel aastal, sõja-eelselt tehtud prognoosid, sest Euroopa valikud ümberlülituda Vene energiakandjatest on ilmselt püsivalt toonud kaasa kallima energia," rääkis Kattai.

Euroopa Keskpank karmistab rahapoliitikat, et ohjeldada hinnatõusu ja ühtlasi kavatseb pank juulis tõsta baasintressimäära 0,25 protsendipunki võrra. Intressi on kavas tõsta ka septembris ja edaspidi veelgi.

"Turud ootavad praegu seda, et intressimäärad ikkagi tõusevad märkmisväärselt. Me räägime ikkagi sellest et järgmise aasta jooksul ühe protsendini või isegi kõrgemale nad võivad tõusta. Aga olgem ausad, see väga palju sõltub sellest, millised inflatsiooniarengud on," rääkis Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

"Kui inflatsiooni õnnestub vaos hoida, siis väga ei rutata, sest majandus, investeeringud nõuavad siiski suhteliselt odavat raha," ütles Vitsur.