Riigikogu otsib lahendusi kiire hinnatõusu pidurdamiseks

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks möödunud aasta maikuuga võrreldes sel aastal 20 protsenti. Toidukaupadest enim ehk 125 protsenti on kallinenud kartul.

Majandusekspertide sõnul jääb inflatsioonimäär väga kõrgeks ja jätkab kasvu. Inimesed tunnevad hinnatõusu juba oma rahakotis ja pakuvad lahendusi.

"Meil on toiduainete käibemaks nagu naelutatud, et 20 protsenti kindlasti. Miks ei võiks ta olla natuke toiduainetel, kas või juurviljadel või puuviljadel, mingil asjal võiks ju natuke odavam olla," ütles Eve.

"Ma tean, et ülejäänud Euroopa riikides riik langetas kütusemakse, et inimestel kergem oleks. Meil seda ei tehta," ütles Robin.

Kuidas saab riik inimestele appi tulla? Majanduseksperdi Raivo Vare sõnul on vaja pikaajalisi meetmeid.

"Praegu need n-ö kiired lahendused on ajutise iseloomuga ja mõeldud maandamaks seda hinnakasvušokki ja hooajalist eripära, mis tekib energiakandjatega sel talvel ja põllumajandustoodetega kuni järgmise, ülejärgmise aasta kevadeni. Sellepärast on seda ajutiselt vaja. Selle pealt tuleks üle minna mingitele süsteemsetele lahendustele. Piltlikult öeldes sihitismeetmetele üldjuhul," selgitas Vare.

Keskerakond tahab langetada toidukaupade maksumäärasid ning seada kodusoojale ja energiale hinnalae.

"Mina arvan, et täpselt nii nagu rohkem kui kümme aastat tagasi tõsteti käibemaksu Eesti elanikel üleöö valitsuse otsusega, siis on võimalik need maksukorrektuurid teha juba kas või sellel nädalal ära valitsusel," ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Marek Jürgenson.

Valitsev Reformierakond on julgete ettepanekutega tagasihoidlik ja ütleb, et suures plaanis ei saa riik hindade tõusu kompenseerida ja investeerida tuleks projektidesse, mis tagavad madalamad eluasemekulud.

"Ei ole lihtsaid lahendusi. Asi on selles, et meie eelarve ei ole ülejäägis. Meie eelarve on suures miinuses praegu juba. Kui langetada maksusid, see tähendab vähendada tulusid ja suurendada toetusi tähendab suurendada kulusid. Siis ju tulude ja kulude vahe suureneb veelgi ja defitsiit süveneb," rääkis Reformierakonna fraktsiooni liige Aivar Sõerd.

Vastused hinnatõusule kujunevad tõenäoliselt käimasolevate võimukõneluste üheks tähtsamaks teemaks.