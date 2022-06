Rootsi valitsus jäi napilt püsima

Rootsi peaminister Magdalena Andersson lubas valitsuse tagasiastumist, kui Riksdag oleks justiitsminister Morgan Johanssonile umbusaldust avaldanud, vahendab Politico.

Justiitsministrit süüdistati suutmatuses tegeleda riigis vägivalla kasvuga, mida seostatakse tihti sisserändega. Viimasel ajal on Rootsi sotsiaaldemokraatlik erakond karmistanud oma retoorikat immigratsiooni ja avaliku korra suhtes, teatas lltalehti.

Umbusaldusavalduse poolt hääletas 174 parlamendisaadikut 349-st. Rootsi parlamendis on vaja 175 või enam häält, et umbusaldusavaldus läbi läheks.

Sõltumatu Rootsi parlamendisaadik Amineh Kakabaveh jäi erapooletuks ning tema hääl osutus otsustavaks.

Rootsi jaoks võimaldab valitsuse püsimine keskenduda riigi NATO-taotlusele. Rootsi vastuvõtmist NATO-sse on tauninud Türgi president Tayyip Erdogan, kes on Rootsit kritiseerinud kurdi rühmituste toetamise pärast. Parlamendis erapooletuks jäänud Kakabaveh on samuti etniline kurd, kes on oma poliitilise karjääri jooksul olnud kurdi õiguste eestkõneleja.

Teisipäeva hommikul teatas Kakabaveh, et valitsev koalitsioon lubas jätkata kurdi rühmituste Süüria Demokraatliku Liidupartei (PYD) ja Süüria kurdide Rahvakaitseüksuste (YPG) toetamist Põhja-Süürias. Türgi valitsus peab nii PYD-d kui ka YPG-d terroristlikeks grupeeringuteks, YPG-d nimetab Ankara Kurdistani Töölispartei (PKK) terroristlikuks haruks.

Rootsis on 11. septembril kavas parlamendivalimised.