Kallas ja Läänemets: kohtumine Isamaaga möödus heas meeleolus

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles kolmapäeval, pärast kohtumist erakonna Isamaa delegatsiooniga, millel osales koalitsiooni kolmanda võimaliku osapoolena ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esindus, et on Isamaaga uue koalitsiooni moodustamise võimaluse suhtes optimistlik. Sama rääkis kohtumise järel ka SDE esimees Lauri Läänemets, kelle hinnangul on vähe põhjust kahelda sotside, Reformierakonna ja Isamaa võimaliku koalitsiooni sünnis.

"See kohtumine oli meil väga heas meeleolus. See on Isamaa öelda, kelle nad valivad, aga mina küll loodan, et nad teevad positiivse otsuse, sest tõesti oli meil väga hea kohtumine ja minu meelest sellises heas meeleolus ja lootuses leida kokkuleppe kohad," rääkis Kallas.

"Selles suhtes ma olen mõõdukalt optimistlik, aga lõpuks on see ikkagi Isamaa enda otsus, kelle nad valivad," lisas Reformierakonna juht, viidates sellele, et Isamaa volikogu arutab teemat laupäeval. "Tundub, et meil on suurtes küsimustes võimalik koos edasi minna küll," märkis Kallas.

Peaministri sõnul ei mindud kohtumisel Isamaa esindajatega detailidesse, kuid ta tõi välja kahe erakonna sarnased seisukohad.

"Näiteks eestikeelne haridus, millest me rääkisime väga pikalt, on oluline ka meile. Isamaa soov on seda ambitsiooni tõsta ja liikuda sellega kiiremini edasi ja ma arvan, et siin on meil suur ühisosa ka sotsiaaldemokraatidega. Nii et see oli see tunnetus praegu," tõdes ta. "Me oleme kindlasti valmis olema ambitsioonikamad kui eelmise valitsuse poolt väljapakutud alushariduse seadus. Ja seal tundub, et ka sotsiaaldemokraatidega meil see ühisosa on. Koos Isamaa ja Reformierakonnaga saaks seda teha," rääkis Kallas.

Küsimusele tarbimismaksude vähendamiseks, mida Isamaa on soovinud, vastas Kallas, et ka sellest nii detailselt ei räägitud, aga inimeste toimetulek praeguse inflatsiooniga on teema, millega see valitsus peab tegelema väga selgelt. "Ja küsimus on selles, et millised on need lahendused, kuidas inimesi ikkagi täpselt aidata," lisas ta. "Meie soov on olnud alati aidata inimesi sihitult, ehk siis just neid, kellel on tõeliselt abi vaja. Aga eks need on kohad, kus me peame kompromissi otsima."

"Selge on, et energia teemades on problemaatilisi kohti ja me peame sügisele vastu minnes vaatama, kuidas me saame inimesi aidata," tõdes Reformierakonna esimees.

Läänemets: oli positiivne kohtumine

"Ütleme niimoodi, et üllatavalt positiivne õhkkond oli," rääkis Läänemets kohtumise järel ERR-ile. "Mina väidaks, et meil ei olnud siin täna mingeid põhimõttelisi suuri erimeelsusi. Seega mulle tundub, et ei ole ka väga põhjust kahelda, et see koalitsioon ei võiks sündida."

Läänemetsa kirjelduse kohaselt kaardistasid erakonnad esmalt enda jaoks kõige olulisemad teemad, öeldes oma olulisemad nägemused välja. "Kui me selle tiiru olime ära teinud, siis seal ei olnud mingisugust erimeelsust," märkis ta.

Lõpuks proovisid erakondade esindajad ka vaadata, kas neil on mingeid väga suuri erimeelsusi, et neil peatuda, selgitas Läänemets: "Ütleme nii, et väga suuri erimeelsusi seal laua taga välja käidud."

Küsimusele, mis oli kõige keerulisem teema kokkuleppe leidmiseks, tõi Läänemets välja energiahinnad ja elukalliduse. "Üks on see, et me olime kõik ühel meelel, et me peame seal midagi tegema. Aga kui palju, kellele, kui suures ulatuses, mis summades - ma arvan, et see on kõige suurem väljakutse," märkis ta.

Rääkides energiahinna tõusu kompenseerimisest, ütles SDE esimees, et näeb seal üht põhimõttelist erinevust teistega. "Sotsiaaldemokraadid tahaks panna hinnalae, kust kohast inimestele see kallimaks ei lähe. See kindlasti maksab, aga see on väga palju ja väga oluline asi," rääkis läänemets. Lisaks panid sotsid lauale ka küsimuse, mis saab Eesti ettevõtjatest, kui Eestis on kaks korda kõrgem inflatsioon kui Euroopas, sest nii väheneb nende ekspordi ja konkurentsivõime.

Ehkki otseselt selle aasta lisaeelarvest ei räägitud, on Läänemetsa sõnul enesestmõistetav selle vajadus, kuna energiakriis algab juba sel aastal. "Nii et kindlasti, kui valitsuse tegemiseks läheb, siis see tähendab sügisel uut lisaeelarvet," rõhutas ta.

Lisaks toetustele on sotsiaaldemokraatide jaoks oluline aidata järele ka eriti madalama sissetulekutega inimeste palkasid, ütles Läänemets. "See tähendab võib-olla mingisuguseid maksusüsteemi muudatusi või midagi sellist. Kui nüüd otsustatakse, et läheme läbirääkimistele, siis me hakkame neid lahkama," märkis ta.

Isamaa peab sel nädalal eelkõnelusi riigikogu nelja erakonnaga, et otsustada, kas alustada koalitsioonikõnelusi valitsuse moodustamiseks Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide või Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE).