ÜRO tahab Ukraina vilja eksportimiseks merekoridori

Peale Venemaa kallaletungi Ukrainale veebruaris peatus Ukraina viljaeksport Musta mere kaudu, mis on tekitanud üleilmse toidukriisi. ÜRO soovib, et vaenupooled ning NATO liige Türgi lepiksid kokku merekoridori, mille kaudu Ukraina saaks edaspidi oma vilja maailmaturule eksportida, vahendab Reuters.

Vilja ekspordi üks põhiline takistus on Vene blokaad Ukraina sadamatele, kuid samas on sadamates ka Ukraina meremiinid. Kui need kaks probleemi oleks lahendatud siis oleks vaja veenda laevaettevõtteid ja kindlustusfirmasid, et merekoridor on ohutu. Samal ajal saab Ukrainas otsa vilja hoiustamiseks mõeldud ruum hoidlates ning juulis tuleb põldudelt juba uus saak, mis tuleb samuti kuskile panna.

Venemaa ja Ukraina toodavad kahepeale umbes kolmandiku maailma viljast. Vene-Ukraina sõja tõttu on India peatanud viljaekspordi riigist ning Põhja-Ameerikas ja Lääne-Euroopas on oodata kehvemat saaki kui tavapäraselt. Sõja tõttu on kasvanud vilja, toiduõli, väetise ja kütuse hinnad. Hinnatõusud mõjutavad eelkõige vaesemaid riike, kellest osa saab üle poole oma viljast kahest praegu sõdivast riigist.

Ukraina on oluline maisi, päevalilleõli ja rapsiõli eksportija. Samuti on sanktsioonide all Valgevene, kes toodab enamuse maailma kaaliumväetisest. Põllumajandus on üks olulisemaid Ukraina majandusharusid, mis moodustab riigi ekspordist pea viiendiku.

Enne laiaulatusliku sõjategevuse puhkemist eksportis Ukraina 98 protsenti oma teraviljast ja õliseemnest läbi Musta mere. Keskmiselt liikus üle Musta mere kuus miljonit tonni teravilja ja teraviljasaaduseid kuus. Kuna Ukraina sadamate kaudu praegu vilja ei saa eksportida, siis on jäänud vaid maismaaühendused, mille kaudu saaks maksimaalselt eksportida ainult kaks miljonit tonni teravilja kuus.

Ameerika Ühendriigid on süüdistanud Venemaad toidukriisi süvendamises. Venemaa süüdistab toidukriisi tekkimises lääneriikide sanktsioone.

Mai alguses oli Ukrainas kinni 22 miljonit tonni vilja. Kuna toidu hind on üle maailma kasvanud siis on ÜRO hakanud piirama toiduabi andmist, näiteks Sahara kõrbest lõuna poole jäävas Saheli piirkonnas vähendati antava toidu kogust poole võrra.

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu nimetas viljakaks kolmapäevast kohtumist Vene välisministri Sergei Lavroviga. Lavrovi sõnul peab Ukraina astuma esimese sammu ja oma sadamad demineerima, et viljalaevad saaksid neisse siseneda. Venemaa lubas sel puhul tagada vilja eksportivatele laevadele ohutu läbipääsu koos Türgi abiga. Ukraina soovib samas selgeid julgeolekugarantiisid kuna riik kardab venelaste dessanti Odessasse, mille takistamiseks Ukraina Odessa sadama meremiinidega mineeris.

Ukraina viljakauplejate liidu UGA juht Serhii Ivatšenko ütles, et Ukraina sadamate demineerimine võtab vähemalt kaks-kolm kuud aega ning selle tegemiseks oleks appi vaja Türgi ja Rumeenia laevastikke.

Maismaad mööda on Ukraina vilja eksportimist raskendab ülejäänud Euroopast erinev rööpmelaius. Ukraina raudteedel on Vene rööpmelaius (1520 mm), mis erineb Poolas ja Rumeenias kasutusel olevast standardrööpmelisest raudteest (1435 mm). Ukrainlased on samuti püüdnud osa vilja eksportida läbi Rumeenia Constanta sadama, kuid sedasi on suudetud liigutada ainult 240 000 tonni vilja ehk ainult üks protsent Ukrainas lõksus olevast viljast.