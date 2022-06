Auveres algas Eesti Energia uue õlitehase seadmete paigaldamine

Enefit 280 õlitehase ehitus algas mullu sügisel. Praegu on ehitusplatsil 150 töölist, kuid juba poole aasta pärast kasvab töötajate arv tuhandeni.

Tehase vundament on valmis ja umbes 20 meetri kõrgusele betoonalusele paigaldatakse tulevase keemiatehase kõige tähtsamat seadet, 650 tonni kaaluvat retorti.

"Retort ongi tegelikult selle uue keemiatehase süda, see on selle kõige algus, mille ümber hakkavad meil kõik muud protsessid tulema. Retort hakkab umbes 280 tonni põlevkivi tunnis ümber töötlema ja ikka saaduseks meie vedelkütused, uttegaas kõrvalproduktina, aga ka vähemas koguses bensiini. Ja ma usun siiralt, et selleks ajaks me juba kasutame püsivalt teatud mahus rehvijäätmeid, teatud mahus juba ka plasti. Sinnapoole me liigume," rääkis Enefit Poweri juht Andres Vainola.