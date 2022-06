Gazpromil on raskusi hooldusesse saadetud seadmete tagasisaamisel

Gazpromi Venemaal Saksamaale kulgeva Nord Stream 1 gaasijuhtme võimsus Euroopasse gaasi tarnimisel on sellest nädalast osaliselt piiratud, kuna sanktsioonide tõttu ei saa seadmete tarnija Siemens Energy tagastada Kanadas hoolduses olnud turbiini.

Gazprom teatas teisipäeval, et on vähendanud tarneid merealuse torujuhtme Nord Stream 1 kaudu Saksamaale kuni 100 miljoni kuupmeetrini päevas (seni oli see 167 miljonilt kuupmeetrit), viidates probleemidele remonti saadetud seadmete tagastamisel.

Gazprom ei ekspordi enam gaasi läände Poola Jamal-Euroopa torujuhtme kaudu pärast Venemaa sanktsioone EuroPol Gazi vastu, kellele Poola osa kuulub. Tarned läbi Jamal-Euroopa jätkuvad Saksamaalt Poola suunas.

"Seoses gaasikompressorite hilinenud naasmisega Siemensist remondist ja tehniliste mootorite riketega saab Portovaja kompressioonijaamas praegu kasutada vaid kolme gaasikompressoriüksust," teatas Gazprom.

Siemens Energy tarnis 2009. aastal Nord Stream 1 kompressorijaama jaoks gaasiturbiine. Need toodeti Kanadas ja neid tuli regulaarselt hoolduseks tagasi saata, teatas Siemens Energy, lisades, et ühte turbiinidest remonditakse praegu Montrealis.

"Kanada kehtestatud sanktsioonide tõttu on Siemens Energyl hetkel võimatu kapitaalremonditud gaasiturbiine kliendile tagasi saata. Oleme sellest informeerinud Kanada ja Saksamaa valitsusi ning töötame lahenduse kallal," teatas ettevõte.