Saksamaa võib asuda maagaasi normeerima

Saksamaa käivitas neljapäeval gaasinappusega tegelemise kolmeastmelise plaani teise taseme. See tase tähendab, et valitsus jõustab mõned gaasi säästmise meetmed, mille möödunud nädalavahetusel avalikustas, vahendas The Wall Street Journal.

Plaani teise taseme meetmete hulgas on elektri tootmisel gaasi asendamine kivisöega ning vähem gaasi tarbivatele ettevõtetele rahaliste stiimulite loomine.

Normeerimine oleks plaani kolmas ehk erakorraline tase ning see oleks suunatud tööstusele. See võib tõsiselt mõjutada ettevõtteid, mis kasutavad gaasi kütuse või toormaterjalina. Analüütikud ja ettevõtjad on hoiatanud, et normeerimise kehtestamine viib Saksamaa majanduse tõenäoliselt langusesse.

"Meil on Saksamaal gaasitarnete häired. Praeguse seisuga gaasi napib," ütles majandusminister Robert Habeck neljapäeval ajakirjanikele.

Habecki sõnul ei saa välistada, et lõpuks tuleb hakata ka gaasi tööstuste jaoks normeerima, kuid tema hinnangul saab seda vältida, kui valitsuse teiskavandatud teised meetmed toimivad.

"Ma loodan, et seda ei juhtu kunagi," sõnas ta normeerimise kohta.

Minister kutsus tarbijaid, kes on esialgu seadusega normeerimise eest kaitstud, ning tööstusi üles gaasi säästma. Ta lisas, et energia hinnad jätkavad kasvamist ning hoiatas, et talveks valmistumiseks saab astuda juba praegu vajalikke samme.

Habeck rääkis, et turg suudab praegu endiselt pakkuda piisavalt gaasi. Samas hoiatas ta, et valitsus peab tegutsema, sest Venemaa fossiilsete kütuste tarnete vähenemine võib muuta lõpuks gaasi osadele ettevõtetele nii kalliks, et nad peavad tegevuse lõpetama või mujale kolima.

Habeck süüdistas eelmisi valitsusi selles, et nad lasid Saksamaal muutuda Venemaa energiast liiga sõltuvaks ning samal ajal ei suutnud aastakümnete jooksul leida muid energiaallikaid.

"Viimaste aastakümnete läbikukkumised on viinud meid praegusesse olukorda — mitte üksnes kasvav sõltuvus Venemaast, aga ka suutmatus luua muid energiaallikaid. Me kannatame praegu tagajärgede tõttu," ütles Habeck.

Venemaa energiahiid Gazprom, mis on riigi suurim gaasieksportija, piiras eelmisel nädalal gaasitarneid läbi Nord Streami toru umbes 60 protsenti. Gazprom on gaasitarnete vähenemises süüdistanud seda, et sanktsioonide tõttu ei saa ettevõte Kanadast kätte vajalikke varuosi. Euroopa ametnikud ja analüütikud sellist selgitust ei usu.

Saksamaa seaduse järgi peaks strateegilised gaasihoidlad oktoobrikuuks olema 80 protsendi ulatuses täis ning novembriks 90 protsendi ulatuses. Saksamaa hoidlad on praegu 58 protsendi ulatuses gaasi täis ning valitsuse hinnangul tekib detsembriks gaasipuudus, kui tarned ei taastu.