Erdogan: me ei toeta terroriorganisatsiooni saamist NATO liikmeks

Erdogan teatas, et kõneleb laupäeval Soome esindajatega, rõhutades samas, et on jätkuvalt vastu Soome ja Rootsi NATO-ga liitumisele.

Reedel arutas Türgi president seda küsimust Hollandi peaministriga ning laupäeval räägib lisaks Soomele ka Suurbritannia esindajaga.

Lääne liidrid on avaldanud veendumust, et Ankarast ei saa siiski takistust Soome ja Rootsi NATO-ga liitumisel, avaldamata sealjuures, kuidas takistused ületada kavatsetakse.

Türgi süüdistab Põhjamaid nende isikute varjamises, keda Ankara peab terroristideks.

"Suurbritannialt ja Soomelt on tulnud palve homseks kohtumiseks ja ma räägin nendega. Samuti räägin ma (NATO peasekretäri Jens) Stoltenbergiga. Loomulikult jätkame kõiki neid arutelusid, et mitte katkestada diplomaatiat. Kuid me ütleme seda selgelt: meil on olemas nende terroriorganisatsioonide kohta teave ja dokumendid ja me oleme ohvrid, me ei toeta terroriorganisatsioonide saamist NATO liikmeks. NATO on terrorismi suhtes tundlik ja NATO on julgeolekuorganisatsioon," rääkis Erdogan.

Soome ja Rootsi esitasid liitumistaotluse NATO-le kolmapäeval.