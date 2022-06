Ratas: Reformierakond ütleb alati, et lükkame selle, kus iganes

Keskerakond ja Reformierakond ei leidnud koalitsioonis olles kompromissi, kuidas ellu viia Keskerakonna poolt välja käidud peretoetuste järsku tõstmist ning Reformierakonna soov oli, et seda ei tehtaks kiirustades tänavu, vaid mitme aasta jooksul. Ratase sõnul ongi see Reformierakonnale omane, et partnerite eelistustega ei kiputa arvestama.

"Reformerakond ütleb alati, et lükkame selle, kus iganes. Et nemad ei peaks arvestama sellega, mis teistele on oluline," lausus ta.

Ratas kritiseeris ka peaminister Kaja Kallase tegevust, kuigi küsimusele, kas ta peab end paremaks peaministriks, vastas ta diplomaatiliselt, et Eestile on kombeks üks peaminister korraga.

"Hetkel on tõsine probleem, et üks inimene hoiab oma toolist kinni, ja kui ei sobi, siis saadab teadusnõukoja laiali; kui ei sobi valitsus, saadab valitsuse laiali. Nüüd kolmapäeval tegi uue avalduse peaminister, et soovib ka riigikogu esimeest koju saata. Meil on parlamentaarne riik ja päris nii see ei ole," lausus Ratas.

Ratas lisas, et tema teada on Eestis esmakordne ka juhtum, kui peaministri partei teeb riigikogus obstruktsiooni.

Küsimusele, miks ei meeldi talle Kaja Kallas peaministrina, vastas Ratas, et küsimus pole meeldimises või mittemeeldimises.

"Küsimus on iga erakonna jaoks see, mis poliitikad, põhimõtted, mis ideoloogia. Keskerakonna seisukoht on, et kui meil on nii suur inflatsioon, nii mitu kriisi, siis ei ole esmane see, et kas me liigume eelarve tasakaalu suunas, vaid see on teisejärguline. Esmane on see, kuidas me toetame oma inimesi, ühiskonda hakkamasaamisel. Siin on ideoloogiline erinevus Keskerakonna ja Reformierakonna vahel. Ma arvan, et poliitiline pilt, kui Kaja Kallas viskas seitse (Keskerakonna) ministrit nagu nartsud seina nurka, on Eesti poliitikas väga selge – on Reformierakond ja ainus alternatiiv sellele on Keskerakond, nagu on aastakümneid olnud," lausus Ratas.

Ratas kinnitas ka, et vaatamata Keskerakonna langenud reitingule, mille eest ta esimehena vastutab, kandideerib ta augustis toimuval erakonna kongressile taas Keskerakonna esimeheks.