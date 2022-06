Putini lähiring võitleb Ukrainast varastatud vilja pärast

Ukraina luureülematele ette valmistatud detailne info väidab, et selle omavahelise võitluse tulemus määrab, mis saab nendest kahest britist, kelle venelased kinni võtsid Ukraina poolel sõdimise eest ja surma mõistsid.

Tuginedes Vene poolel tegutsevate Ukraina agentide infole selgub, et isoleeritud Putin toetub oma korralduste täitmisel üha rohkem Venemaa endisele peaministrile Sergei Kirijenkole, kes on praegu tema asekabinetiülem. Putini nõusolekul on tema abi haaranud kontrolli okupeeritud alade üle ja rajab sinna endale sobilikke struktuure.

59-aastane Kirijenko oli juuni alguses Donbassis, kus ta külastas Berdjanski sadamat ning Donetskit ja Luhanskit, ütles üks Ukraina luureametnik. Kirijenko määras seal olulistele ametikohtadele mitu oma liitlast ning vahetas nii välja Putini varasema ideoloogi, ebasoosingusse sattunud Vladislav Surkovi valitud inimesed.

"Sergei Kirijenko kinnistab oma võimu personaliotsustega," seisab viieleheküljelises luureraportis. "Kõik uued ametnikud on osa tema tehnokraatlikust liikumisest."

Raporti järgi on Kirijenko huvitatud sadamate logistikast, sest Venemaa jaoks on prioriteet viljaeksport. Selle üle kontrolli saavutamine teeks Kirijenko määratult rikkaks. Nimelt saavad Vene ametnikud nende kontrolli all olevatelt turgudelt tohutult altkäemaksu.

Ukraina on maailma üks suuremaid viljaeksportijaid, eelmisel aastal oli nende viljasaagi suurus 86 miljonit tonni. Vene vägede kontrolli all on praegu umbes viiendik Ukraina territooriumist, nende seas niiske pinnasega Hersoni oblast ja Donbassi viljakad põllud.

Aafrika ja Lähis-Ida riigid on eriti sõltuvad Ukraina viljast, mille saadetised on jäänud viimastel kuudel tulemata, sest Venemaa blokeerib ligipääsu Ukraina Musta mere sadamatele. See on kergitanud vilja hinda kolmandiku võrra ja ÜRO hoiatab, et ees seisab ülemaailmne toidupuudus.

USA hinnangul on Venemaa omandanud 500 000 tonni Ukraina vilja, mille väärtus on 100 miljonit dollarit. See vili on laaditud Krimmis laevadele. Kuivõrd aga 2014. aastal annekteeritud poolsaart peetakse Moskvas föderaalvabariigiks, on see Kirijenko tegevuspiirkonnast väljas.

"Kirijenko lõhub kindlasti praeguse skeemi, millega eksporditakse illegaalselt tooteid läbi Krimmi. Tal on vaja kiireid tulemusi," seisab briifingus.

Kirijenko püüab kindlustada oma positsiooni Moskvas riigiduuma esimehe Vjatšeslav Volodini ja endise presidendi ning praeguse Venemaa julgeoleku- ja kaitsenõukogu asejuhi Dmitri Medvedevi arvel.

Raportis märgitakse, et 10. ja 11. mail lahkus ootamatult ametist viis Venemaa kuberneri. Samuti on märgatud seadusemuudatusi, mis on viinud volitused teatud valitsusasutustelt presidendi kabinetti. See annab aimu Kremlis toimuvast võimuvõitlusest, hindab Ukraina luure.

"Volodini pool kaotab kubernere ja terveid institutsioone. Asutusi, mida Volodin sai varem mõjutada, saab nüüd kasutada tema vastu," seisab raportis.

Luure viitab, et Kirijenko tahab vähendada Ukrainas sõdimise intensiivsust ja keskenduda vallutatud alade arendamisele. Samas kui Volodin on märksa karmima käega ja tema eesmärk on konflikti pikendada, et vallutada rohkem piirkondi.

Kui Volodin jääb peale, hukatakse tõenäoliselt ka need kaks Briti võitlejat, kelle venelased Ukrainas kinni võtsid, leiavad raporti autorid. Kirijenko aga kasutaks vange selleks, et lääneriikidega läbi rääkida sanktsioonide leevendamises, mis lubaks Venemaal müüa okupeeritud aladelt varastatud vilja.

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Meduza teatas esmaspäeval, et Kirijenko vastased on hakanud talle vastu astuma, andes mõista, et ta on oma võimupiiri ületanud ning temast on saanud juba rivaal Putinile endale.