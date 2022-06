Saksamaa otsib uusi võimalusi gaasivarude suurendamiseks

Saksamaa avalikustas meetmed pühapäeval pärast seda, kui Venemaa vähendas sel nädalal gaasitarneid Euroopasse, vahendas The Wall Street Journal. Gazprom on gaasitarnete vähenemises süüdistanud seda, et sanktsioonide tõttu ei saa ettevõte Kanadast kätte vajalikke varuosi. Euroopa ametnikud ja analüütikud sellist selgitust ei usu.

Nord Stream, mis on Venemaa gaasi Euroopasse tarnimise peamine kanal, on teatanud gaasitarnete järsust langusest.

"Ilmselgelt on (Venemaa liidri Vladimir) Putini strateegia meid ärritada, hindu üles ajada ja meid lõhestada. Me ei luba seda. Kaitseme end resoluutselt, täpselt ja läbimõeldult," ütles Saksamaa majandusminister Robert Habeck.

Saksamaa strateegia on vähendada gaasi tarbimist ja suunata gaasitarned hoidlatesse, et tagada riigile piisavad varud talveks.

Saksamaa taaskäivitab kivisöel töötavad elektrijaamad ja pakub ettevõtetele stiimuleid maagaasi tarbimise piiramiseks.

Habeck ütles, et valitsus annab kommunaalfirmadele õiguse suurendada kivisöe baasil töötavate elektrijaamade kasutamist. See tagaks Saksamaale alternatiivse energiaallika, kuid lükkaks edasi riigi jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamiseks.

"See on mõru," ütles Habeck kivisöeenergiale tuginemise vajaduse kohta. "Aga selles olukorras on vaja gaasitarbimist vähendada. Talveks peavad gaasihoidlad täis olema. See on kõige tähtsam," lisas minister.

Habecki sõnul peaks parlamendi ülemkoda kiitma kivisöe kasutamise heaks 8. juulil. See meede kehtib 2024. aasta 31. märtsini ja selleks ajaks loodab valitsus leida jätkusuutliku alternatiivi Vene gaasile.

Valitsus käivitab ka oksjonisüsteemi, mis motiveeriks tööstust tarbimist vähendama. Valitsus ei täpsustanud oksjoni toimimisviisi, kuid Habeck ütles, et see süsteem käivitub tänavu suvel.

Habeck selgitas, et valitsuse sammude eesmärk on suunata Venemaalt tulevad kahanevad gaasitarned hoidlatesse, mida praegu tarbimise asemel kasutada talvel. Saksamaa eesmärk on saada oma gaasihoidlad detsembriks 90 protsendi ulatuses täis. Praegu on Saksamaa gaasihoidlad umbes 56 protsendi ulatuses täis.

Saksamaa valitsus on juba varem teatanud erinevatest sammudest, kuidas vähendada sõltuvust Venemaa gaasist. Näiteks võib valitsus anda tööstustarbijatele gaasi jao kaupa, kui see peaks talvel otsa saama.

Valitsus teeb ka ettevalmistusi gaasi ostmiseks mujalt ning kiirendab veeldatud maagaasi terminali ehitamist Põhjamerre. Habecki sõnul hakkavad kaks kavandatud neljast LNG-laevast tööle eeloleval talvel.

Saksamaa impordib umbes 35 protsenti oma gaasist Venemaalt. Enne sõda Ukrainas oli see hulk 55 protsenti. Peamiselt kasutab Saksamaa seda gaasi soojuseks ja tootmises.

Habeck ütles, et eelmisel aastal moodustas maagaasi toel elektri tootmine Saksamaal ligikaudu 15 protsenti kogu avalikust elektrienergiast. Ta lisas, et gaasi osakaal elektritootmises on sel aastal tõenäoliselt langenud.