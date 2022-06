Venemaa teeb laupäeval Kaliningradi elektrisüsteemi eralduskatse

Balti riikide süsteemihaldurid on katsest teadlikud ja on sellega arvestanud, teatas Elering, lisades, et olulist mõju katsel Balti riikidele pole, kuna elektrikaubandus Venemaaga on lõppenud.

Venemaa on Kaliningradi elektrisüsteemi iseseisvat toimimist testinud ka varem.

Elering on koos teiste Balti riikide süsteemihalduritega ehitanud valmisolekut elektrisüsteemi juhtimiseks sõltumatult Venemaa süsteemist juba viimased kümme aastat. See annab suurema kindluse süsteemi tõrgeteta töö tagamiseks juba praegu.

Süsteemi tugevdamine jätkub veel kuni 2025. aastani, et saavutada lõplik valmisolek elektrisüsteemi eraldamiseks Venemaast ning ühinemiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga alates 2026. aasta algusest.