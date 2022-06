Kõrge gaasihinna tõttu on elekter kallis ilmselt läbi kogu suve

Neljapäeva õhtul on mõttekam istuda lõkke- kui lambivalgel, sest elektri hind kerkib 364 euroni megavatt-tunni eest, kuigi tööstuslik tarbimine on väike.

"Eesti, Läti, Leedu on kõik defitsiitsed piirkonnad. Eestis on õhtutundidel puudu 150 megavatti, Lätis 200 ja Leedus üle 1000. Õhtul viivad hinna üles ülekandevõimsused, mis päeva ajal Eesti ja Läti vahel olid kitsendatud ja antud vähem turule, aga õhtul on ülekandevõimsusi antud rohkem ja seetõttu Soomest tulev odavam energia katab ära Eesti miinuse, Läti miinuse ja liigub edasi Leedu suunas," selgitas Nord Pooli Balti piirkonna müügijuht Ingrid Arus.

Defitsiiti suurendab kahe suurema tootmisploki – Auvere ja Eesti Elektrijaama 8. bloki – remont. Auvere peaks lülituma taas sisse pühapäeval, 8. blokk aga alles juuli lõpus.

Elekter ähvardab jääda kalliks kogu suveks. "Gaasihinnad on väga kõrged ja ajal, kui ei ole taastuvat piisavalt, on hinnaaluseks gaasielektrijaamad ja need tõstavad hinda," ütles Baltic Energy Partners juhtuse liige Marko Allikson.

Samuti võib suvel olla elekter öösel kallimgi kui päeval.

"Järgnevad kaks kuud on Läti ja Eesti ühenduse remont, mis tähendab, et kui on Läti ja Eesti vahel piirangud, siis meie hind on tõenäoliselt madalam. Kui öösel võimsust suurendatakse, siis on ilmselt öösel hinnad kõrgemad kui päeval," rääkis Allikson.