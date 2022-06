Türgi uurib välisministri kinnitusel viljavarguse väiteid

Ukraina suursaadik Türgis Vassõl Bodnar teatas juuni alguses, et teiste seas on Türgi kokkuostjad saanud vilja, mida Venemaa on Ukrainast varastanud. Muu hulgas kutsus ta Türgi võime üles sellega seotud isikuid vastutusele võtma, vahendab Reuters.

Venemaa on varem eitanud süüdistusi, nagu oleks ta Ukraina vilja varastanud.

Ankaras viibiva Briti välisministri Liz Trussiga antud pressikonverentsil kinnitas Cavusoglu, et seni pole nad varastatud vilja juhtumeid täheldanud ning on Kiievit uurimise käiguga kursis hoidnud.

"Me oleme selle vastu, kui Venemaa või mõni teine riik võtab Ukraina vilja või muud kaupa ning paneb selle ebaseaduslikult rahvusvahelisel turul müüki. Türgi ei luba sellist kaupa riiki," kinnitas välisminister.

Liz Truss ütles, et Ukraina viljakriis tuleb lahendada juulikuu jooksul. Tema sõnul on selge, et Ukraina sadamaid tuleb kaitsta ja kommertslaevadele on vaja turvalist läbipäääsu. Truss lubas Ühendkunigriigi toetust ja abi, et Ukraina vilja saaks turvaliselt välja vedada. Ta toonitas, et vaja on ka rahvusvahelist jõupingutust.