Belgia peaminister: EL peab koos energiat ostma ja seadma gaasi hinnale lae

De Croo sõnul tuleb neid samme astuda, et vältida suurt kriisi eeloleval talvel, vahendas Reuters.

"Me peame looma energiabloki. Kui me tegutseme üksi, siis me vajume ka põhja üksi," rääkis ta reedel enne EL-i liidrite kohtumist Brüsselis.

"Me peame hakkama koos energiat ostma, me peame rakendama hinnalaed ja me peame tegema koos plaane, et talv üle elada," rääkis De Croo.