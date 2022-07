Von der Leyen: Ukraina Euroopa tee ja ülesehitus käivad käsikäes

Ukrainal on väga selge Euroopa perspektiiv, kuid liikmeks jõudmine nõuab aega ja rasket tööd, ütles von der Leyen Ukraina parlamendile peetud videokõnes.

Parlamendis toimus Euroopa Liidu liitumisteekonna alguse auks tseremoonia, mille puhul toodi saali ka ühenduse lipp.

Von der Leyen rõhutas, et Euroopa saadab ukrainlasi igal sammul nii kaua, kuniks Euroopa Liidu uksepakk on ületatud. Abi on aga seotud tingimustega, et uuendada tuleb meediaseadust, vähendada oligarhide mõju ning tugevdada korruptsioonivastase võitluse ametkonda.

"Teie Euroopa tee ja riigi ülesehitus käivad käsikäes. Ukraina on juhtkohal, massiivsed investeeringud peavad tulema, kuid nende mõju maksimeerimiseks ja äriusaldusväärsuse tagamiseks, peavad investeeringud olema seotud uue reformide lainega," kõneles von der Leyen.