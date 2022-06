G7 riigid loovad vastukaalu Hiina "siiditee" projektile

USA president Joe Biden lubas, et riik investeerib järgmise viie aasta jooksul ülemaailmsesse taristu partnerlusprogrammi 200 miljardit dollarit. Selle käigus rahastatakse näiteks 600 miljoni dollari ulatuses veealuse telekommunikatsioonikaabli ehitamist, mis ühendab Singapuri Prantsusmaaga, vahendas The Wall Street Journal.

USA ametnike sõnul on tegemist valitsuse otsese abi ja erainvesteeringute kombinatsiooniga. USA tahab liitlaste abiga kokku koguda kuni 600 miljardit dollarit.

"See pole abi ega heategevus. See on meie võimalus jagada oma positiivset tulevikunägemust, sest kui demokraatlikud riigid näitavad, mida nad teha suudavad, pole mul kahtlust, et võidame alati," ütles Biden Schloss Elmau kuurordis.

G-7 tippkohtumise päevakorda domineerib Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas. USA ja liitlased teatasid pühapäeval, et keelavad Venemaa kulla impordi. Lääneriikide liidrid tahavad näidata ühtsust vastasseisus Venemaaga. Hiina küsimus võib aga paljastada lääneliitlaste vahelised varasemad lahkhelid, teatas The Wall Street Journal.

USA tahab lääneliitlasi koondada, et seista vastu Hiina globaalse mõjuvõimu kasvamisele. Paljud lääneriigid tahavad jätkata aga Hiinaga koostööd ülemaailmsete probleemide lahendamisel.

Hiinat on laialt kritiseeritud, et see veeretab väikeste maade õlgadele võlgu, mida need ei suuda tagasi maksta. Hiina president Xi Jinping käivitas Uue siiditee projekti 2013. aastal eesmärgiga suurendada riigi majanduslikku ja poliiitilist mõjuvõimu.

Enne pühapäevast teadannet kritiseerisid USA ametnikud taristuprojekte, mis viivad madala ja keskmise sissetulekuga riigid võlalõksu.

Hiina Washingtoni saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu sõnul tervitab Hiina kõiki algatusi, mis aitavad arenguriikidel kaasajastada oma infrastruktuuri.

"Loodame, et need riigid viivad tõsiselt ellu oma taristuplaane, ehitavad arengumaadele rohkem teid ja sildu, selle asemel, et sekkuda teiste riikide siseasjadesse," ütles Pengyu.