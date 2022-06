Niinistö: läbirääkimiste seis Türgiga on paranenud

Soome president Sauli Niinistö arutab teisipäeval Türgi liidri Recep Tayyip Erdoganiga Soome soovi liituda NATO-ga. Niinistö sõnul on läbirääkimiste olukord viimaste päevade jooksul paranenud, kuna Türgi pole viimasel ajal kohtumisi tühistanud.

"Läbirääkimiste olukord Türgiga näeb juba veidikene parem välja kui nädal tagasi. Türgi pole viimasel ajal kohtumisi tühistanud. Nii et selle põhjal paistab, et on olemas juba, kellega rääkida," ütles Niinistö.

Niinistö hinnangul on Türgi esitanud Rootsile rohkem individuaalseid nõudmisi. Soome puhul räägitakse rohkem terrorismivastase võitluse tõhustamisest.

Niinistö sõnul on Soome terrorismivastast võitlust puudutavad seadused sarnased nagu teistel NATO riikidel. Presidendi sõnul ei saa Türgi Soomelt nõuda rohkem kui teistelt NATO riikidelt ja Soome poliitikud ei saa sekkuda kohtute töösse.

"Peame meeles pidama, et NATO uksed on avatud nendele, kes vastavad kriteeriumidele ning Soome ja Rootsi vastavad nendele kriteeriumitele," ütles Niinistö.

Niinistö kohtus esmaspäeval Helsingis USA senaatoritega. Senaatorid avaldasid Soome ja Rootsi taotlustele NATO-ga liitumiseks suurt toetust.

Niinistö ja senaatorid arutasid kohtumisel julgeolekupoliitilist olukorda.

USA senaator Jeanne Shaheen ütles, et USA toetab Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga. "Soome ja Rootsi on demokraatlikud riigid, mis jagavad NATO väärtusi ja toovad sõjalisse allianssi juurde uusi teadmisi," ütles Shaheen.

Senaatori sõnul tuleb Soome pikaajaline kogemus Venemaa naabrina kasuks ka NATO-le. Niinistö sõnul suurendavad Soome ja Rootsi NATO-ga liitudes oma julgeolekut.

Teisipäeval algab Hispaania pealinnas Madridis NATO tippkohtumine.

Teisipäeval kohtub Niinistö Erdoganiga, Rootsi peaministri Magdalena Anderssoni ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.