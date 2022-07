Prantsuse dokumentaal kajastab Macroni läbikukkumist Vene-diplomaatias

Prantsusmaa president Emmanuel Macron oli enne Venemaa täieulatuslikku sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril korduvalt kontaktis Vene presidendi Vladimir Putiniga, et leida diplomaatiline lahendus pingete kasvule, kus ühel pool oli Venemaa ning teisel pool Ukraina ja NATO.

Veel 20. veebruaril olid Macron ja tema nõunikud kindlad, et olid Putiniga jõudnud kokkuleppele, et viimane kohtuks Šveitsis Genfis USA presidendi Joe Bideniga.

Kohtumise kokkuleppimise asemel hakkas Vene riigipea aga venitama ning pööras vestluse spordile.

"Seda ettepanekut peab kaaluma," ütles Putin tasase häälega. "Kui te soovite, et me lepiks kokku mismoodi see kohtumine peaks toimuma, siis soovitan et meie nõunikud suhtleksid ses osas omavahel... kuid ma nõustun ettepanekuga põhimõtteliselt," lisas vene riigipea.

"Väga hea," vastas Macron. "Seega kui sa põhimõtteliselt oled ettepanekuga nõus ja soovitad, et meie mõlema meeskonnad... püüavad teha ühisavalduse peale seda telefonikõne?" lisas Macron.

"Kui täiesti aus olla, siis tahtsin praegu üldse jäähokit minna mängima, kuna olen hetkel jõusaalis. Ma luban, et enne trenni alustamist helistan oma nõunikele... Je vous remercie, Monsieur le President (toim. aitäh, härra president)," lõpetas Putin telefonikõne prantsuse keeles.

Macron lõpetas kõne naerusuil.

Peale telefonikõne jäi dokumentalistide kaamera ette Macroni heas tujus olev diplomaatiline nõunik Emmanuel Bonne. Üks teine nõunik sõnas, et kõne tulemus oli väga hea.

Prantsuse presidendipalee Elysée teatas peale telefonikõne, et Putin ja Biden on nõustunud kohtuma, et arutada ühisel tippkohtumisel Ukrainat.

Tippkohtumist ei toimunudki. Päev peale telefonikõne Macroniga tunnistas Putin kahte Vene vägede poolt toetatud separatistlikku piirkonda Ukrainas.

24. veebruaril algas täieulatuslik Vene vägede sissetung Ukrainasse.

Sellised stseenid on uues dokumentaalis "President, Euroopa ja Sõda", mis ilmus eelmisel nädalal ja näitab Emmauel Macroni läbikukkunud diplomaatiat Venemaaga.

Macroni telefonikõned Putiniga olid vahepeal väga tihti uudistes ning ei saavutanud silmnähtavaid tulemusi.

Endiste diplomaadi Michel Duclos sõnul näitab klipp, et olukorda kontrollis Putin .

"Teades Venemaad, siis see näitab kuidas Putin Macron eksitas," lisas Ducloas ning lisas, et dokumentaalist on tunda, kuidas Putin ajuti Macroni mõnitab.

Dokumentaalfilm on erakordne, kuna tavaliselt ei ole võimalik nii lähedalt näha Prantsuse presidendipalee töötamist diplomaatilisel rindel. Filmi režissöör Guy Lagache sai filmida Macroni telefonikõnesid teistele riigipeadele.

Pole teada, kas Macroniga telefoni teel suhelnud teiste riikide juhid olid teadlikud, et kõne jõuab Prantsuse dokumentaalfilmi.

Dokumentaalis sisaldub ka kaader, kus Macron ütleb Putinile tugevalt, et teda ei huvita nn separatistide nõuded ja kritiseeris Vene presidendi õigusnõu pädevust.

Film kinnitab tõsiasja, mida Prantsuse poliitika vaatlejad on pikalt teadnud – Prantsuse välispoliitikat juhib Macron isiklikult koos väikese hulga nõunikega.

Kogu dokumentaali 115 minuti jooksul on Prantsuse välisminister kaadris ainult korra ning ta ei võta sõna. Tema asemel arutab Macroniga telefonikõnesid tema diplomaatiline nõunik Bonne. Samuti ei tundu filmist, et Macroni nõunikud mõnikord presidendile ka vastu vaidleksid.

Prantsuse ajakirja Le Monde Washingtoni korrespondent Piotr Smolar kirjutas Twitteris, et Macroni diplomaatiline lähenemine on nagu start-up, kus iga mure peaks leidma lahenduse, kui on olemas Saksa, Ukraina ja Vene riigipeade telefoninumnbrid.

Macron tunnistab dokumentaalis, et tema diplomaatilised jõupingutused Venemaa presidendiga suheldes kukkusid läbi.