Zelenski põhjendas SBU juhi ametist kõrvaldamist riigireetmiste juhtumitega

Zelenski sõnul on algatatud 651 riigireetmise juhtumit ja kahtlustus esitatud 198 isikule. President märkis, et üle 60 prokuratuuri ja SBU töötaja on jäänud okupeeritud territooriumile ja töötavad Ukraina huvide vastu.

"Selline hulk riikliku julgeoleku vastu suunatud kuritegusid, see tekitab väga tõsiseid küsimusi. Igale neist küsimustest saab õige vastuse," teatas Zelenski.

Zelenski ütles veel, et vallandas kõrgeima julgeolekuametniku sissetungi alguses. "Selle isiku riigireetmise tegevuse kohta on kogutud piisavalt tõendeid. Kõik tema kuriteod on dokumenteeritud," ütles Zelenski.

Bakanov oli Zelenski sõber ja juhtis SBU-d alates 2019. aasta augustist. Venediktovast sai peaprokurör 2020. aasta märtsis.

Peaprokuröri ülesandeid täidab nüüd Oleksi Simonenko.

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) ajutiseks juhiks määras Zelenski Maliuk Vasõli.

Ukraina ametivõimud teatasid esmaspäeval, et mõlema asutuse töötajate suhtes on kavas läbi viia juurdlus. Samuti täpsustati, et Bakanov ja Venediktova ei ole lõplikult vallandatud vaid nende töösuhe on presidendi määrusega peatatud. President Zelenski määras oma ukaasiga kahele riigiametile juhi kohusetäitjad.



Juhul kui juurdlus nii SBU-s kui ka Ukraina prokuratuuris toob esile puudujääke nende asutuste töös saab Ukraina president teha ettepaneku Ukraina Raadale määrata ametlikult SBU-le ja Ukraina prokuratuurile uued juhid.