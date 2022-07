Saks: sõja kontekstis peaprokuröri ja SBU juhi vallandamisel mõju ei ole

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles, et Ukraina peaprokuröri ja julgeolekuteenistuse (SBU) juhi vallandamine president Volodõmõr Zelenski poolt sõja suures pildis mingit muutust ilmselt ei too.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vabastas pühapäeval ametist Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova ja julgeolekuteenistuse (SBU) juhi Ivan Bakanovi. Zelenski sõnul töötas enam kui 60 SBU ja prokuratuuri ametnikku Ukraina vastu Venemaa poolt okupeeritud aladel.

"See probleem ei alanud sõja alguses, et Vene julgeolekuteenistused oleks hakanud rohkem infiltreeruma Ukraina struktuuridesse. Ma ei oska seda nullpunkti isegi kuhugi tõmmata. Nõukogude ajal nad olid üks süsteem, siis nad lahutati. Mis tähendab seda, et kui Ukraina iseseisvus, siis nende endiste kolleegidega tekkisid ka varjatud suhted. Suhted teenistuste vahel pidevalt küll kahanesid ja eks Venemaa vastavalt sellele siis üritas info saamise ja mõjutustegevuse pärast oma agentide hulka suurendada," rääkis Saks ERR-ile.

"See on protsess, mis on olnud pidev ja alates 2014. aastast on Ukraina tegelenud sellega, et need Venemaa teenistuses või kontrolli all olevad isikud oma aparaadist välja puhastada," lisas Saks.

Saks märkis, et see on mastaapne protsess, mis on kestnud pikka aega. Tema hinnangul annab praegune sõjaolukord hea ettekäände personali ümberkorralduste tegemiseks.

Sõja sündmuste käigule see Saksa sõnul ilmselt otseselt ei mõjuta.

"Siin on oluline moment ka selles, et kuna riigis kehtib sõjaseisukord, siis sellise olulise tähtsusega riigi juhtivate isikute või ametnike väljavahetamine on võimalik läbi viia rohkem presidendi jõudu kasutades, muidu oleks pidanud rohkem tegema koostööd Raadaga," rääkis Saks.

Saks rääkis, et arreteeritud ohvitseride suur arv näitab, et enne sõda on vastuluure tegevus olnud Ukraina poolelt puudulik.

"Selle tõttu öelda, et presidendil ei tohiks üldse olla etteheiteid, ei ole ka päris korrektne. Teistpidi - SBU on need reeturid ikkagi ise välja otsinud. See on kahe otsaga küsimus, et mida hinnata. Kas seda, et inimesed on oma tööd tulemuslikult teinud või on see õigel ajal jäetud tegemata?" arutles Saks.

"Aga ma arvan, et kahe sellise juhi väljavahetamine ei paralüseeri küll kuidagi seda Ukraina aparaati," märkis Saks.