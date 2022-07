Sotsiaalministeerium loobus TAI tükeldamise plaanist

Jesse, kes aastatel 2008–2016 ise Tervise Arengu Instituuti juhtis, ütles, et ministeeriumi esialgne plaan oleks mõjunud tervise valdkonnale halvasti.

"Esialgne märtsikuus välja pakutud plaan jagada lihtsalt Tervise Arengu Instituudi ülesanded erinevate asutuste vahel ära, oleks kindlasti kaasa toonud olulised tagasilöögid meie tervisesektori arengus ja inimeste tervisest ülevaate omamisel. Aga sellest plaanist on juba loobutud," sõnas endine sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Jesse.

"Mõeldes oma peaaegu, et üheksale aastale Tervise Arengu Instituudi juhina, siis mina selle aja käigus veendusin selles, millist võimalust selline rahvatervishoiu instituut teadusarenduse asutusena ministeeriumile saab pakkuda," lisas ta.

Jesse rääkis, et teisipäeval toimus sel teemal kohtumine tervise- ja tööminister Peep Petersoni (SDE), sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE), kantsler Maarjo Mändmaa ja terviseala asekantsleri Heidi Alasepa vahel. "Kuidas kavandatud plaaniga edasi minna, sellest räägib kindlasti minister Peterson," lausus Jesse.

Peterson: paneme TAI-le suured ootused

Peep Peterson ütles ERR-ile, et peab õigeks tööinspektsiooni ja Tervise Arengu Instituudi jätkamist juriidiliselt iseseisvate asutustena. "Pigem on teadusarendustegevust vaja laiendada ja kasvatada," sõnas Peterson lisades, et märtsiikuise riigireformi kava kohaselt oleks see olnud kahtluse all.

Ta märkis, et terviseameti ja ravimiameti ühendamisele on vastuargumente vähem.

Petersoni sõnul ei saa ministeeriumi otsus olema Tervise Arengu Instituudile mugav. "Sellega käib kaasas ministri ootus töötervishoiu teema arendamise ja suurema tervise ja sotsiaalala sidumise osas," ütles ta.

Märtsikuus tuli avalikuks sotsiaalministeeriumi plaan riigireformi käigus Tervise Arengu Instituut sulgeda ja selle senised ülesanded laiali jagada. Plaani käigus oleks terviseamet, ravimiamet ja potentsiaalselt Tervise Arengu Instituut ning ka tööinspektsioon muudetud suureks ühendametiks.

Esialgse kava kohaselt oleks vajalikud seadusemuudatused sügisel kiirkorras ära tehtud ning pea 600 ametnikust koosnev asutus oleks pidanud tööd alustama juba uuest aastast.

Tervise Arengu Instituudi juhid on riigireformi suhtes olnud erakordselt kriitilised, öeldes, et TAI kaotamine mõjuks halvasti tervisepoliitika teaduspõhisele kujundamisele.

Reformiplaan tõi kaasa ka konflikti TAI juhtide ja reformiplaani vedanud sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa vahel.

Tervise- ja tööministri nõunikuks minek tuli ootamatult

Rääkides tervise- ja tööminister Peep Petersoni (SDE) nõunikuks hakkamisest ütles Jesse, et veel eelmisel nädalal ei olnud tal selline asjade käik mõtteski.

"Elus on ootamatusi. Kui nädalavahetusel Peep Peterson kutsus oma meeskonnaga nõunikuna liituma, siis vaadates mitut käimas olevat kriisi ja ka minu kogemust kahe majanduskriisi ajal haigekassast ja Tervise Arengu Instituudist, siis ma ütlesin jah."

Jesse ei osanud öelda, mida ta kavatseb teha kaheksa kuu pärast, kui tema töö Petersoni nõunikuna läbi saab.

"Hetkel ma pigem mõtlen sellele, et jätkata tööd, mida ma vahepealse aasta tegin ja mida ma olen ka varasemalt enne Tervise Arengu Instituuti teinud. Niimoodi jagades oma tööaega rahvusvahelise töö ja natuke ka Eesti töö vahel," rääkis Jesse.