Lobistidega suhtlemise hea tava valitsusse viinud Lauri: Peterson ametist lahkuma ei pea

Lobistidega suhtlemise hea tava viis valitsuse ette reformierakondlane Maris Lauri. Tema sõnul arutasid poliitikud dokumenti hoolega. Aga kui endine ametiühingute juht Peep Peterson tööministriks sai, pöörasid sellele, et lobistist ministriks saanu võib huvide konflikti sattuda, tähelepanu ajakirjanikud. Valitsusliikmed ega isegi riigikantselei seda ei märganud.

"No üheltpoolt on see kurb. On ilmselge, et inimesed mõtlevad, et see on selline vähetähtis asi. Ja selle üle ei tasu mõelda, seda tähele panna. Tasub küll, tasub meeles pidada," ütles eelmise valitsuse justiitsminister Lauri ERR-ile.

Aga milles siis ikkagi probleem? Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets näiteks ütles, et probleem on hoopis hea tava dokumendis. Tema sõnul pole ametiühingute keskliidu juht lobist, vaid hoopis sotsiaalpartner, kes seisab kõigi Eesti inimeste eest. Maris Lauri sellega ei nõustu.

"Kahtlematult on tegemist lobistidega. Nii, nagu ettevõtlusorganisatsioonide puhul on tegemist lobiorganisatsiooniga, on ka ametiühingu puhul tegemist lobiorganisatsiooniga. Siin ei ole absoluutselt mingisugust kõhklust. Kas on tegemist sotsiaalpartneritega, kui palju inimesi üks või teine organisatsioon esindab, see ei ole asja küsimus," leiab Lauri.

Hea tava pakub, et endine lobist peaks end vähemalt aasta eemal hoidma poliitilistest otsustest nende kohta, kelle huvisid ta esindas. Kuidas saab seda teha aga töötajate huvisid esindanud tööminister.

"Ta ei pea ametist lahkuma. Aga ta peaks olema tõesti väga tähelepanelik ja väga täpselt reegleid järgmina . Olla ettevaatlik, tuua välja oma kohtumised, vältima selliseid olukordi, mida võidakse tõlgendada pahatahtlikult," märkis Lauri.

Lobistride registrisse sissekandeid tehes peaks Peterson Lauri sõnul eriti põhjalik olema. Tooma esile nii selle, kellega kohtuti, kui ka selgitama, mis asjus kokku saadi. Suurema riskiga on just need olukorrad ja otsused, kus ühel pool seisab mõni ametiühing. Näiteks alampalga aruteludes minister reeglina ei osalegi.

"Ma näen riskikohta selles, mis võib tekkida, kui meil on teatud vaidlused. Näiteks tema valdkonda kuulub ka tervishoid. Ja seal on aeg-ajalt väga teravad vaidlused näiteks haiglate liidu ja arstide liidu vahel. Sellistesse vaidlustesse ei tohi tema ministrina mingil juhul sekkuda. Neid vastuolusid peab lahendama keegi teine. Ta võib olla informeeritud, aga ta ise ei tohi seal osaleda," ütles Lauri.

Nädalavahetusel esines kriitilise avaldusega Petersoni tööministriks saamise osas endine president ja Eesti 200-ga seostatud Kersti Kaljulaid. Tema suunas kriitika teraviku aga peaminister Kaja Kallase suunas.

"Nüüd on käes aeg testida, mis siis on väärt see valitsuse poolt kehtestatud hea tava ja leida lahendus probleemile, kus ministrikohtadel on inimesed, kes vahetult tegutsenud selgelt ühe huvigrupi või vaate esindajana samas valdkonnas. See on koht, kus sisustada hea tava praktikaga ning see on koht, kus peaminister peab selgelt näitama, kuidas vastsed ministrid oma huvide konflikti arusaadavalt ja läbipaistvalt maandavad. Lobitöö ja mitmetahuline huvikaitse ei ole kuidagi kurjast, aga võimaliku huvide konfliktide ignoreerimine viib otsusteni, mis panevad inimesed kahtlema riigivõimu usaldusväärsuses. Ja see on juba kurjast," teatas Kaljulaid.