Hannoveri linn lülitas avalikes hoonetes sooja vee välja

Hannover on esimene suurem Saksa linn, kus on otsustatud soe vesi kinni keerata peale Venemaa otsust gaasitarneid Saksamaale järsult vähendada.

Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid hiljuti kokku, et liidu sees vähendakse gaasi tarbimist see talv 15 protsenti.

Saksamaa põhjaosas asuv Hannoveri linn on otsustanud, et säästumeetmena ei pakuta linna ujulates, spordisaalides ja jõusaalides enam sooja vett.

Samuti lülitatakse välja avalikud purskkaevud elektri säästmiseks ning linna muuseumites ja raekojas lülitatakse ööseks välja kõik tuled.

Linnapea Belit Onay sõnul valmistub linn vähendama enda energiavajadusi 15 protsenti kuna gaasikriis võib suurlinnale koheselt mõjuda.

Samuti lõpetatakse avalike hoonete kütmine vahemikus aprill kuni september ning toatemperatuur linnale kuuluvates hoonetes hoitakse 20 kraadi ligi.

Samuti keelatakse linnas kaasaskantavad õhukonditsioneerid, soojendajad ja radiaatorid.

Augsburgis on samuti avalikud purskkaevud säästumeetmena suletud.

Saksa valitsus hoiatas ka tarbijaid, et hoolimata riigi toest on energia hind see sügis ja talv Saksa tarbijale vähemalt paarsada eurot kallim, kuna vastasel juhul läheksid elektri- ja soojaettevõtted pankrotti. Osad allikad hindavad, et keskmisele leibkonnale võib see kaasa tuua kuni 500 eurot aastas lisakulu.