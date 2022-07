Värske minister süüdistab Eesti Panka viimaste aastate suurimas ebakompetentsuses

Omal ajal pensioni teise samba reformi tulihingeliselt toetanud Järvanit häirisid nii poole kohaga presidendi majandusnõunikuna ja poole kohaga Eesti Panga ökonomistina töötava Kaspar Oja seisukoht kui ka Eesti Panga poolt institutsionaalselt avaldatud hinnang, milles mõlemas leiti, et teisest sambast väljavõetud raha on aidanud hinnatõusule kaasa.

"Paraku on nii, et kui nende analüüside sisse vaadata, siis oma väidete tõestuseks argumendid sisuliselt puuduvad. Näidatakse küll, et üks arv on suur ja teine arv on suur, ning jõutakse kergekäeliselt seisukohani, et järelikult peab olema siin korrelatsioon," kirjutas Järvan.

Minister soovitab võrrelda Eesti olukorda naaberriikidega, kus pensionireformi ei tehtud ja märgib, et alates 2021. aasta algusest on inflatsioon stabiilselt igas riigis kasvanud.