Narvakad tahavad tanki saatuse üle ise otsustada

Narvas on raske leida inimest, kes avalikult ütleks, et kurikuulus Narva tank on vaja postamendilt maha tõsta ja ära viia. Seepärast pole Narvas ka poliitikuid, kes suudaksid tanki kasvõi liigutada. Kardetakse elanike viha ja vastutust.

"Selle tanki või siis mõne muu suurema monumendi eemaldamine toob kaasa sotsiaalse katastroofi, mis siin Narvas võib tekkida. Selle eest ei saa vastutada ainult linn, selle eest peab vastutama riik, sellepärast, et see mõjutab nii meie sisejulgeolekut kui ka siis välispoliitikat. Ei saa lihtsalt öelda, et Narva linn nüüd vastutagu ja tehke see ära," rääkis volikogu liige Denis Larchenko (Eesti 200).

Narvakad on tankiga harjunud ja seda peetakse lausa kohaliku identiteedi osaks.

"Narvakate jaoks on tank lihtsalt heaks sümboliks. Mõnel on see veel lapsepõlvest, mõni peab seda osaks oma ajaloost," märkis Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Tatjana Stolfat.

"Uus valitsus peaks kohale sõitma ja vaatama, mida see tank sümboliseerib. Et see pole mitte agressori, vaid mälu sümboliks. See on lihtsalt meie linna elanike mälu sümbol," lisas Stolfat.

Reedel abiellunud Narva noored tanki toru külge linte siduma siiski ei lähe. Pilte tehakse kolledži ja raekoja taustal. Kuid ka nemad jätaksid tanki oma kohale.

"Mina isiklikult jätaksin. Meie arvates peaks see alles jääma. Narvas elavate venelaste jaoks on see väga tähtis koht," leiab vastabiellunud Ilja.

Narva elanikud tahaksid tanki saatuse üle ise otsustada ja nõuavad pea 3000 allkirjaga rahvahääletuse korraldamist.