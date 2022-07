Ida-Virumaal meenutati Sinimägede kaitselahinguid

1944. aasta juulis toimusid Sinimägede suurimad lahingud just Grenaderimäe pärast. Praegu paikneb mäe tipus mälestusmärk, mille juurde minnakse igal aastal avaldama austust sõduritele, kes küll võõras mundris, aga siiski Eesti eest võitlesid.

"Need mehed, kes siin langesid, langesid Eesti vabaduse nimel. Nad ei sõdinud Saksa poole peal, nad olid puhtalt Eesti eest väljas. Ja nende mälestus peab elama, siis me saame ise ka tugevad olla," ütles Eesti Leegioni veteranide Virumaa klubi Ants Silm.

Tänavune mälestusüritus toimus ajal, mil ukrainlased oma vabaduse eest veriseid lahinguid peavad. Narvas elav ukrainlane Sergei Tsvetkov kinnitas, et kodumaa eest võideldes pole oluline rahvus, vaid idee.

"Oluline on kõigi asjaolude kiuste iseseisvuse eest võidelda ja seda kaitsta, see on tähtis. Nii nagu Soome seda omal ajal tegi, nii nagu Eesti seda suutis, kuigi see võttis aega, ja nii, nagu seda teeb praegu Ukraina," rääkis ta.

Mälestusürituse korraldaja Heiki Magnuse hinnangul võib Ukrainas toimuvat võrrelda Sinimägede lahingutega.

"Anastaja on anastaja igal pool ja ta toimetab täpselt ühtemoodi igal pool. Meil on täna ukrainlastelt õppida, kui kindlameelselt nemad toimetavad, kuidas nad on järjepidevalt oma sihtides kindlad. Seda on lihtsalt fantastiline vaadata," rääkis Magnus.

78 aastat tagasi toimunud Sinimägede lahingut peetakse ohvriterohkeimaks lahinguks Eesti pinnal. Arvatakse, et ainuüksi eestlasi hukkus Sinimägedes umbes 2500.