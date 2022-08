Seeder: Narva tank ei saa olla vahetuskaup

"Tank tuleb muidugi ära viia, selles ei ole kahtlustki ja mida kiiremini, seda parem. Loomulikult tuleb seda teha viisakas vormis, aga kindlasti tuleb see ära teha ja tank ära viia. Aga tank ei saa olla küll mingisugune kauplemise objekt," ütles Seeder.

"Narvat tuleb arendada ja on ka arendatud Eesti linnana. Nii tankiga kui ka ilma tankita. Täiesti amoraalne on teha sellest vahetuskaup. Sel juhul võivad siin ju ka tallinlased takka järgi küsida, et kas me Tallinna haigla ehitame ka kompensatsiooniks pronkspoisile," rääkis Seeder.

Tema sõnul võiks Narvale justkui tanki eest toetuspaketi andmine luua negatiivse pretsedendi ka teistele Eesti piirkondadele, kus okupatsioonivõimu sümboleid asutakse maha võtma.

"Et kui neid hakatakse teisaldama, siis riik peaks justkui mingisuguse riikliku investeeringu vastutasuks andma. No nii devalveerunud Eesti vabadus ka ei ole," märkis Seeder.

"Mingisuguste präänikute vastu teenet, vahetuskaupa, ideoloogiliste okupatsioonimonumentide teisaldamise eest erinevatele kohalikele omavalitsustele anda ei ole õige. Ja loomulikult see looks pretsedendi. See tooks kaasa ahelreaktsiooni, sest seal ümber on veel mitmeid taolisi monumente ka veel teistes omavalitsustes, kus on valdavas enamuses venekeelne elanikkond. Siis me hakkame nii-öelda kujundama hinda välja nende okupatsioonivõimu sümbolitele. Ja kauplema selle üle, kui palju üks või teine monument peaks minema maksma ja kas üks või teine kohalik omavalitsus saab nüüd meelehead rohkem või vähem," rääkis Seeder.

"See on täiesti jabur tee ja täiesti vale tee. See ei tähenda, et neid omavalitsusi ei aitaks ja ei arendaks, see on üldise poliitika küsimus, on regionaalpoliitika küsimus. See on ka julgeolekupoliitika küsimus. Aga neid kahte asja omavahel nii-öelda turukaubana siduda, sellele oleme me resoluutselt vastu," lisas Seeder.

Seeder ütles, et loomulikult, näiteks Narvas, tuleks inimestele selgitada, miks midagi maha tuleks võtta, kuid vastukaupa pakkumata. "Tuleb teha loomulikult selgitustööd. Tuleb viia see läbi nii rahumeelselt, kui vähegi võimalik on," rääkis Seeder.

"Üldse on kujunenud väga kummaline olukord, kus kohalik omavalitsus või ütleme siis antud juhul, kohaliku omavalitsuse juht, vastandub riigile, vastandub Eesti vabadusele, vastandub Eesti iseseisvusele ja lükkab selle probleemi ära riigile. Tegelikult tuleks seda üheskoos teha. Kohalik omavalitsus kui ka riik, aga mitte meie siin ja riik seal. Ja kui riik võtab maha, siis riik andku mingisugune kompensatsiooni, just nimelt selle tanki eest," märkis Seeder.

Kui siseminister ja sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets tuleks Narva tanki eemaldamisega samaaegselt valitsusse ettepanekuga anda justkui Narvale tanki vastu mingisugune toetuspakett, siis Seedri sõnul Isamaa seda ei toetaks. "Isamaa vaatab neid asju kindlasti lahus. Täiesti lahus ja sõltumatult. Tanki äraviimine ja ka teiste ideoloogiliste okupatsioonivõimu monumentide äraviimine üle Eesti on üks teema ja igasugused investeeringud, abipaketid, toetus kohalikele omavalitsustele on teine teema," rääkis Seeder.