Rohelise pealinna programm võib hinnatõusu tõttu jääda plaanitust hõredamaks

Tallinna rohelise pealinna juhi Krista Kampuse sõnul on inflatsiooni tõttu rohelise pealinnaga seotud teenuste ja ürituste hinnad tõusnud umbes 60-70 protsenti. See tähendab, et programm võib jääda plaanitust hõredamaks.

Kampuse sõnul ei ole rohelise pealinna eelarve veel täpselt teada ning see selgub kuu aja jooksul. Paika on tema sõnul pandud aga neli fookusteemat, milleks on kaasav, nutikas, kestlik ja õppiv pealinn.

"Võib-olla nüüd sellest inflatsioonist ja Ukraina sõjast tulenevalt tuleb meil nende programmide all ka vaadata need kavandatud tegevused üle. Me peame vaatama, kas me saame kõike teha, mida oleme planeerinud või tuleb kuskilt koomale tõmmata. Seda sellepärast, et rahaliselt pole võimalik ehk kõiki unistusi ellu viia," ütles Kampus.

Ta lisas, et Tallinna nimetamine Euroopa roheliseks pealinnaks annab võimaluse tutvustada Tallinna positiivseid arenguid nagu putukaväil. See on võrreldes teiste pealinnadega unikaalne projekt, tõdes ta.

Tallinna linnavolikogu liige, reformierakondlane Pärtel-Peeter Pere ei ole samas täiesti kindel, kas Tallinn üldse putukaväila projekti ellu viib.

"Mis paneb muretsema, on see, kuidas Tallinn on varemgi jätnud tegemata neid asju, mis ta ise paberile paneb. Ehk see Tallinna linnavalitsuse harjumus või iseloom jätta täitmata omaenda strateegiaid, arengukavasid ja lubadusi", lausus Pere.

Pere sõnul näeb Tallinna linnavalitsus, et linnas pole mitte liiga palju autosid, vaid liialt vähe autoteid. Ta ütles, et sama kaua, kui on räägitud võimalikust putukaväilast, on räägitud ka sellest, et muuta see tee hoopis osaliselt sõiduteeks.

"Kõik teavad, et Kalamajas on saanud autodele ruum otsa ning see tulevik terendab kogu Tallinna jaoks ja mis tahes linna, kui autostumine on probleem. Tänavatel saabki ruum otsa. Kalamajas on see jõudnud lihtsalt varem kohale kui ülejäänud linnas," lausus ta.

Tallinn saab roheliseks pealinnaks järgmisel aastal.