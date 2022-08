Alexela: hakkame sügisel iga kuu nägema elektri hinna rekordeid

Juulis tõusis elektribörsil Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas keskmine elektri hind rekordilise 233,21 euroni megavatt-tunni eest, lüües mullu detsembrist pärit rekordi 202,65 eurot megavatt-tunnist.

Nõu sõnul tasub selles näha pigem uut normaalsust ning lähiajal jätkub elektri kallinemine.

"Ausalt ja ilustamata: kui midagi fundamentaalselt turul ei muutu ja läheb nii edasi, nagu on, siis iga kuu edasi hakkame nägema uusi rekordeid. Augustis tuleb tõenäoliselt juba uus keskmine kuu rekord, sealt edasi september, oktoober, november. Talvised hinnad saavad tõenäoliselt olema üle 400 euro megavatt-tunnist, võib-olla ka oluliselt rohkem," ütles Nõu.

Nõu märkis, et üksikutel tundidel näeb sügistalvel tõenäoliselt ka neljakohalisi arve.

"Talvisel perioodil üle 400 euro megavatt-tunnist on praegu baasstsenaarium. Sellele tuleb tarbijal käibemaks otsa panna, siis on see juba 500 eurot megavatt-tunnist. See on rohkem kui kaks korda enam kui eelmise aasta kõige külmem ja koledam kuu, detsember, kus kuus keskmine oli 202 eurot börsil pluss käibemaks," lausus ta.

Nõu märkis, et kuigi päeva madalama hinnaga tunnid ei tundu enam nii odavad, et kodumasinate kasutamist nendele tundidele planeerida, on see just praegu, kui tiputunnid on ülikallid, väga mõistlik tegevus.

Augusti esimesed päevad ongi näidanud, et juuli rekord läheb tõenäoliselt ületamisele: kuu esimesel päeval oli päeva keskmine hind 394 eurot megavatt-tunnist, teisipäeval 382 ning kolmapäeval 379 eurot.

Neljapäeval on päeva keskmine hind elektribörsil Eesti piirkonnas veidi odavam, 209 eurot. Hind kõigub rajult: kui keset päeva, kella 11 kuni viieni pärastlõunal ei tõuse hind üle 10 euro, siis näiteks õhtul kella kaheksast kümneni on hind üle 500 euro megavatt-tunni eest.