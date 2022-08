Päästeliit plaanib saata Ukrainasse kaks laadur-ekskavaatorit

Päästeliit on täiemahulise sõja algusest saatnud Ukrainasse vajaminevat tehnikat ja varustust. Nüüd tehakse ettevalmistusi, et kohale toimetada kaks laadur-ekskavaatorit, mida päästjad kasutavad räsitud piirkondades varingupäästetöödeks.

Sõja puhkedes palus Eesti Päästeliit Ukraina päästeteenistusel koostada nimekiri varustusest ja tehnikast, mida sealsed päästjad enim vajavad. Laadur-ekskavaator on viimati saabunud nimekirjas märgitud ühe olulisema saadetisena.

"Masinaga saab põhimõtteliselt kõiki asju teha: sa saad laadida, tõsta, lükata, kaevata. Täpselt see masin, mida ukrainlastel on vaja seal puruks pommitatud majade koristamisel ja varingute lahti kaevamisel," selgitas Stokkeri müügispetsialist Jüri Pirs.

Ukraina poole saadetakse kaks ekskavaatorit. Masinad pannakse teele esimesel võimalusel, kui vajalikud hooldused on tehtud. Ja suure tõenäosusega toimub see järgmisel nädalal.

"Siis lähevad nad ka meie partnerite DSV abiga, tõenäoliselt treileritega, Poola - Ukraina piiril asuvasse keskusesse või nende vahelattu, sealt edasi juba Ukraina päästeteenistus viib nad üle piiri ja vastavalt nende konkreetsetele eesmärkidele ja vajadustele saadab nad edasi riigisiseselt," rääkis päästeliidu juht Piia Kallas.

Ostuks vajaminev 200 000 eurot saadi kokku annetustest. Eesti inimeste abiga on Ukrainasse jõudnud muudki varustust. Nende seas on sõidukitest Ukrainasse jõudnud 14 päästeautot, kolm alarmsõidukit ja varingupääste kraana. Päästjate varustuse hulgas on teele läinud üle 500 paari tuletõrjujate saapaid, üle 600 kiivri ning enam kui 9000 keemiakaitseülikonda.

Ukraina Eriolukordade Riikliku Teenistuse esindajate sõnul pole keegi teine neile nii võimast abi varingupäästel saatnud.

"Sel nädalal oleme suure hulga päringuid laiali saatnud, et saaks jälle teele panna isikukaitsevarustust. On nii keemiakaitse kui ka päästjatele vajalik spetsiaalne kaitse. Lisaks on sellest nimekirjast hankimisel ka muud 4x4 veovõimega erineva suunitlusega masinad," ütles Piia Kallas.

Ukrainas käinud päästeliidu juhi sõnul said nad kohapeal kinnitust, et kõik seni saadetud varustus on edukalt kohale jõudnud.

"Kui meie siin võib-olla väsime sellest juba pikalt käimasolevast sõjast, siis nende inimeste tänutunne ja nende patriotism ja nende emotsioonid on need, mis sealt ära tulles andsid selle kindla veendumuse, et nii kaua kui Eesti rahvas on lahkelt abiks toetama neid, nii kaua me seda abi ka osutame," rääkis Kallas.