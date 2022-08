Reinsalu: Narva tank tuleb kuu jooksul kõrvaldada

Tank tuleb Reinsalu hinnangul kuu jooksul kõrvaldada. "Negatiivne asi, mida meenutame pronksmehe saagast, oli see, et konflikti lasti küpseda aasta otsa. Kuna valitsus ei langetanud otsust, koguneti sinna tuhandetega meelt avaldama. Lihtsalt aasta otsa anti võimalus Vene mõjuagentidel keerutada tolmu üles, siis see lõppeski niisuguseid kriisiga ja sellest oleme õppinud," rääkis Reinsalu ERR-ile.

"Kui on juba märke, et provokaatorid tegutsevad, siis tuleb see küsimus loomulikult õigusriigi meetmete järgi võimalikult kiiresti lahendada ja panna sellele asjale punkt, et me ei laseks provokaatoritel endaga, kogu oma rahvaga manipuleerida," märkis Reinsalu.

Riigihaldusministri ametnikud praegu analüüsivad juriidilisi võimalusi, kuidas riik saaks tankimonumendi Narvast ära viia. "Eksperdid peavad hindama, kuidas tank sealt ära viia, ja kui on vaja seadust muuta, siis tuleb seadust muuta. Parlament võiks olla valmis kogunema erakorraliselt ja võtma vastu eraldi punamonumendi teisaldamise seadused. Lätlased said sellega hakkama, saame meie ka," rääkis välisminister.

"Muidugi võtab parlamendimenetlus oma aja, aga minu hinnangul on realistlik lahendada selle kuu jooksul küsimus, mitte öelda, et kuude või poole aasta perspektiivis," ütles ta.

Igal asjal on oma hind nii ühiskondliku stressi kui ka julgeoleku mõttes, märkis Reinsalu. "Ühiskond on valmis ja ootab seda otsust. Ainuüksi venitamine tähendab seda, et see ei ole Eesti riigi, Eesti riigi julgeoleku ja Eesti rahva huvides, järelikult tuleb otsus langetada," rõhutas Reinsalu.

"Tank on muutunud sümboliks, aga sümbolitel on oma võlujõud. Sümbolite järgi hinnatakse, kes me oleme ja mis on ühiskonna väärtused," arutles Reinsalu.

Tanki kõrval on loomulikult ka rida muid punamonumente, mis ei ole nii laetud teemad, aga tuleb arvestada, et kui tanki juhtum kaob ära, võib mõni muu punamonument esile kerkida, nentis minister. "Ja siis ongi mõtet lahendada see küsimus loomulikult tervikuna. Kui kohalikus omavalitsuses on poliitiline vastutöötamine, siis peab avalikku huvi kaitsma riik," sõnas ta.