Sõja 163. päev: Ukraina sadamatest väljusid uued viljalaevad

Oluline 5. augustil kell 22.59:

- Reuters: USA valmistab ette uut miljardi dollari suurust abipaketti;

- Ukraina teatel tabasid Vene väed Zaporižžja tuumajaama elektriliini;

- Putin ja Erdogan kohtusid reedel Sotšis;

- ISW: Ukraina sundis tõenäoliselt Venemaad prioriteete muutma;

- FT: Ukraina tahab, et Musta mere viljakokkulepe laieneks teistele toodetele;

- Kyiv Independent: Valgevenest korraldatakse endiselt rünnakuid Ukraina vastu;

- Washington Post teatel kavatseb Venemaa Ukraina jälgimiseks kasutada Iraani luuresatelliiti;

- Zelenski sõnul takistab üks Euroopa Liidu liikmesriik Ukrainale Euroopa Liidu abipaketi andmist;

- Reedel väljusid Ukraina sadamatest uued viljalaevad;

- Lahingud Ida-Ukrainas jätkuvad;

- Vene väed ründasid öösel Zaporižžja, Sumõ ja Dnipropetrovski oblastit;

- Ukraina hävitas Lõuna-Ukrainas kolm venelaste moonaladu;

- Ukraina mereväe sõnul on Venemaal Mustal merel neli raketikandjat kokku 24 Kalibr raketiga;

- Briti luure hinnangul kasutavad Vene väed Enerhodari puhkealana;

- Ukraina kaitsejõudude peastaabi hinnangul on Vene relvajõud kaotanud alates veebruarist 41650 sõdurit ja viimase ööpäeva jooksul viis õhutõrjesüsteemi.

Reuters: USA valmistab ette uut miljardi dollari suurust abipaketti

Reutersi allikate sõnul valmistab USA ette miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale, mis sisaldab moona pikamaarelvadele ja soomustatud meditsiinitranspordile.

Anonüümsete allikate sõnul ei ole president Joe Biden paketti veel allkirjastanud ning selle sisu võib muutuda.

Seni on USA saatnud Ukrainasse 16 HIMARS-it ja on leppinud kokku ka kahe NASAMS õhutõrjesüsteemi saatmise. Neid peaks sisaldama ka uus abipakett.

Ukraina teatel tabasid Vene väed Zaporižžja tuumajaama elektriliini

Ukraina tuumaagentuuri Energoatom teatel tabasid Vene väed reedel Zaporižžja tuumajaama elektriliini, kuid jaam on töökorras ning radioaktiivset saastet pole tuvastatud.

Tuumajaam on Vene okupeeritud territooriumil, mis võeti üle märtsi alguses.

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA) on nädalaid soovinud saata meeskonda tuumajaama üle vaatama, kuid Ukraina on ettepaneku tagasi lükanud, kuna leiab, et see legitimeeriks Venemaa okupatsiooni.

Putin ja Erdogan kohtusid reedel Sotšis

Venemaa president Vladimir Putin ja Türgi president Recep Tayyip Erdogan kohtusid reedel Sotšis, et arutada olukorda Süürias ja Ukrainas ning Türgi lõunaosas Venemaa ehitatavat tuumajaama.

Erdogani sõnul on Türgi ja Venemaa delegatsioonide kohtumised poliitika, majanduse ja kaubanduse teemadel olnud edukad, vahendas Reuters.

Putin ja Erdogan leppisid kokku koostöö suurendamises transpordi-, põllumajandus-, rahandus- ja ehitussektoris, teatasid nad peale neljatunnist kohtumist.

Kohtumise järel avaldatud teates rõhutasid nad vajadust ka Venemaa vilja, väetise ja nendeks vajalike toorainete ekspordiks.

Vene asepeaminister Aleksandr Novaki sõnul leppisid Putin ja Erdogan kokku ka selles, et osa Vene gaasi eest tasutakse rublades.

ISW: Ukraina sundis tõenäoliselt Venemaad prioriteete muutma

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) ülevaate järgi on Vene väed sunnitud reageerima Ukraina väljakuulutatud vastupealetungile Hersoni oblastis. Seetõttu on venelased Hersoni oblastisse ja selle kõrval asuvasse Zaporižžja oblastisse ümber paigutanud ka vägesid ja tehnikat.

ISW hinnangul on Vene väed mitmelt poolt Ukrainast liigutanud Krimmi palju suurtükke ja lennukeid.

Vägede ümberpaigutamise tõttu on Vene väed sunnitud loobuma Slovjanski ja Siversi peale edasi tungimisest.

Mõttekoja hinnangul on Ukraina vastupealetungi oht ja Vene vägede nõrgenemine andnud Ukrainale esimest korda strateegilisel tasandil initsiatiivi. Vene väejuhatuse dilemma määr oleneb Ukraina võimest teha vastupealetunge mitmel teljel korraga, näiteks rünnates korraga Izjumi riigi idaosas ja Hersoni lõunaosas.

Kyiv Independent: Valgevenest korraldatakse endiselt rünnakuid Ukraina vastu

Vene väed korraldavad endiselt Valgevene territooriumilt õhurünnakuid Ukraina vastu, kasutades selleks Zjabrovka õhubaasi, kirjutab Kyiv Independent.

Zjabrovka baasist on Ukraina pihta lastud välja vähemalt 25 Iskanderi raketti, teatas olukorda monitooriv grupp, ning kogu õhubaas on tõenäoliselt antud Vene vägede käsutusse.

Ukraina õhuvägede esindaja teatel on viimatised Vene õhurünnakud korraldatud kolmest põhisuunast: Iskanderi rakette lastakse Valgevenest; lennukid, mis kannavad Kh-22 rakette, tõusevad õhku Venemaalt Šaikovka lennuväljalt ning Kalibri rakette tulistatakse välja Mustalt merelt.

Ukraina kindralstaabi teatel saadetakse läbi Valgevene Ukrainasse ka Vene vägede luureüksusi.

FT: Ukraina tahab, et Musta mere viljakokkulepe laieneks teistele toodetele

Intervjuus ajalehele Financial Times pakkus Ukraina asemajandusminister Taras Kaška välja, et kokkulepe Musta Mere kaudu Ukraina vilja ekspordiks võiks laieneda ka teistele tootekategooriatele nagu rauamaak. Kaška sõnul ei ole vilja ja rauamaagi ekspordil sisulist vahet.

Washington Post: Venemaa kavatseb luureks kasutada Iraani satelliiti

Vene kosmoseagentuur Roskosmos teatas, et 9. augustil saadetakse Kasahstanist Baikonori kosmodroonilt Sojuz raketiga orbiidile Iraani satelliiti "Khayyam".

USA ajalehe Washington Post teatel on Venemaa ja Iraan kokku leppinud, et venelastel on õigus paar esimest kuud kasutada satelliiti enda huvides Ukraina luuramiseks.

Lääne luureametnike sõnul on satelliidi resolutsioon märksa kehvem kui lääne analoogidel, kuid sellegipoolest parem kui Iraani senised võimekused.

Zelenski sõnul takistab üks Euroopa Liidu liikmesriik Ukrainale Euroopa Liidu abipaketi andmist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on Euroopa Liidu majandusabi saabumisele Ukrainale tehislik viivitus, kuna üks nimetamata jäänud Euroopa Liidu liikmesriik on abi andmise otsust aeglustanud.

Euroopa Liit leppis hiljuti kokku kaheksa miljardi euro suuruses abipaketis Ukrainale.

Amnesty Internationali Ukraina osakond kritiseeris organisatsiooni raportit

Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International Ukraina osakonna juht Oksana Pokaltšuk kritiseeris sotsiaalmeedias Amnesty Internationali raportit, mille raames süüdistati Ukraina relvajõude tsiviilisikute ohtu seadmises.

Pokaltšuki sõnul ei kaasatud organisatsiooni Ukraina osakonna liikmeid raporti koostamisse ega arvestanud ukrainlaste tagasisidega raportile.

Amnesty International juhi Agnes Callamardi sõnul on nii Vene kui ka Ukraina kriitika Amnesty suunas trollimine. Samuti nimetas ta toimuvat sõjapropagandaks. Callamardi sõnul on Amnesty International oma töös alati püüdnud olla erapooletu.

Inimõiguste eest seisva organisatsioon Amnesty International tekitas neljapäeval skandaali kui avalikustas raporti, mille hinnangul Ukraina relvajõud on kohati pannud Ukraina tsiviilisikud ohtu oma üksuste paiknemise ja sõjaväebaaside asukohtadega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul võrdsustas Amnesty oma raportiga agressori ohvriga.

Reedel väljusid Ukraina sadamatest uued viljalaevad

Kokku peaks reede jooksul Ukraina sadamatest väljuma kolm laeva 58 041 tonni maisiga.

Esimene uue kokkuleppe alusel Odessast väljunud laev on teel Iirimaale, see on juba Istanbuli sadamas kontrolli läbinud.

Türgi kaitseministeeriumi teatel lahkus Tšornomorski sadamast ka 13 000 tonni maisiga Malta lipu all seilav laev, mis on teel Suurbritanniasse.

Istanbulis asuvasse koordinatsioonikeskusse kuuluvad Vene, Ukraina, Türgi ja ÜRO ametiisikud.

Lahingud Ida-Ukrainas jätkuvad

Ukraina relvajõudude teatel tõrjusid nad neljapäeval kaks venelaste rünnakut Piski suunal. Ukraina väed on Piski piirkonda viimased kaheksa aastat kindlustanud. Asula asub Donetski linnas 10 kilomeetrit loodes.

Ukraina kindrali Oleksii Hromovi sõnul vallutasid Ukraina väed Slovianski lähistel tagasi kaks küla. Samas olid Ukraina väed sunnitud taanduma Avdiivka lähistelt peale olulise söekaevanduse vallutamist Vene vägede poolt.

Vene väed ründasid öösel Zaporižžja, Sumõ ja Dnipropetrovski oblastit

Zaporižžja oblasti juhi Oleksandr Starukhi sõnul tabas Zaporižžja eeslinna kella kolme paiku öösel Vene raketirünnak.

Sumõ oblasti juhi Dmõtro Zhõvõtskõi sõnul pommitasid Vene väed Shostkõnskõi piirkonda. Dnipropetrovski oblastis asuva Nikopoli linna juhi Jevhen Jevtušhenko sõnul pommitasid Vene väed linna vastu reedet.

Esialgsete hinnangute järgi hukkunud üheski sellises rünnakus praegu ei ole.

Ukraina hävitas Lõuna-Ukrainas kolm venelaste moonaladu

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul hävitasid nad viimase ööpäeva jooksul kolm Vene vägede moonaladu. Rünnakutes hävitati ka neli S-300 õhutõrjesüsteemi, radarijaam, miinipilduja ja üheksa ühikut sõjalist transporti. Rünnakute käigus hukkus hinnanguliselt 39 Vene sõdurit.

Lõunaringkonna hinnangul on Mustal merel liikvel üheksa Vene mereväe alust.

Ukraina mereväe sõnul on Venemaal Mustal merel neli raketikandjat kokku 24 Kalibr raketiga

Ukraina merevägi hindas, et Vene mereväel on Mustal merel kokku neli alust, millega rakette saab tulistada. Kokku suudavad need alused kokku tulistada 24 raketti.

Mereväe sõnul hoiab Venemaa Azovi merel patrullis kolm sõjalaeva.

Briti luure hinnangul kasutavad Vene väed Enerhodari puhkealana

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate hinnangul seavad Vene väed Zaporižžja tuumajaamas viibides jaama ohutuse ohtu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8Uv3JnpVgm



#StandWithUkraine pic.twitter.com/lck9qAjhqM — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 5, 2022

Luureülevaate järgi kasutavad Vene väed nii Zaporižžja tuumajaama kuid eriti Enerhodari tuumajaama puhkealana.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 41650 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1792 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4032 (+6);

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 191 (+0);

- suurtükisüsteemid 950 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 260 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 123 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 742 (+0);

- tiibraketid 182 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2964 (+4);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 83 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.