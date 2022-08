Taiwani kaitseministeerium: Hiina õppused ümber saare on sisuliselt blokaad

Hiina kuulutas välja mitmed mereväe õppused koos lahinglaskmistega Taiwani saarest põhjas, lõunas, idas ja läänes. Õppused on vastusamm Nancy Pelosi visiidile Taiwani saarele. Taiwani kaitseministeeriumi hinnangul on õppuste näol sisuliselt tegemist Taiwani mere- ja õhuruumi blokaadiga, vahendab Reuters .

Taiwani kaitseministeerium teatas, et Taiwani saar kavatseb kindlalt oma julgeolekut kaitsta ja seista vastu igale sammule, mis riivab Taiwani territoriaalset suveräänsust. Kaitseministeerium teatas ka ohutaseme tõstmisest ja kinnitas, et Taiwan ei soovi sõda.

Hiina teatas teisipäeval ulatuslikest mereväeõppustest Taiwani saare ümber kõigis suundades vastusammuna USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiidile.

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Taiwani kaitseministeerium kinnitas kolmapäeval pressikonverentsil, et Hiina jätkab Taiwani suunas psühholoogilist sõda ja soovitab enda kodanikel mitte uskuda kuulujutte.

Taiwani uudisteagentuuri hinnangul on välja kuulutatud õppused kohati saare rannikust ainult 20 kilomeetri kaugusel.

Saart külastav USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi kinnitas, et USA tahab, et Taiwanil oleks alati vabadus koos julgeolekuga. Pelosi kinnitas samas ühe Hiina poliitika austamist, kuid toonitas ühisel pressikonverentsil Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga, et solidaarsus Taiwaniga on praegu tähtsam kui kunagi varem.

Spiiker rõhutas samas, et USA toetab praeguse olukorra jätkumist saarel ja ei soovi, et Taiwanit sõjalist rünnatakse.

Taiwani presidendi Tsai Ing-weni sõnul on Hiina rahvavabariigi reaktsioon sõjaliste õppuste näol ebamõistlik.

Taiwani majandusministeeriumi teates kolmapäeval, et saarel on piisavalt suured toornafta, maagaasi ja söe varud.

Majandusministeerium kinnitas, et valmistus ette Hiina sõjaväe õppusteks ja jälgib energiakandjate varude seisu. Saarel jagub ministeeriumi hinnangul maagaasi varusid 10 kuni 11 päevaks, toornaftat 146 päevaks ja sütt 39 päevaks.

Taiwani transpordiministri sõnul on osaline meretransport Taiwani ja ülejäänud maailma vahel õppuste ajal siiski võimalik.

Hiina peab ametlikult Taiwani saart lahkulöönud provintsiks. Taiwani saar, mis nimetab ennast Hiina vabariigiks, peab samas end samuti ametlikuks Hiina valitsuseks ning Mandri-Hiinal asuvaid provintse lahkulöönuteks. Segadus tuleneb Hiina kodusõjast ja mõlemal pool Taiwani väina kokku lepitud printsiibist, et eksisteerib ainult üks Hiina.

Hiina rahvuslased kaotasid peale II maailmasõda toimunud kodusõja kommunistidele ja põgenesid Taiwani saarele. Praegu tunnistab enamus maailma ametliku Hiina valitsusena ainult Hiina rahvavabariiki, kes on ka ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige.

Hiina sõjalise reaktsiooni kartuses pole Taiwan end kuulutanud iseseisvaks ja Hiinast eraldiseisvaks riigiks.