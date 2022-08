Eestlane Taiwanis: viimased aastad on muutnud riikide suhtlust Taiwaniga

Kolmapäeval külastas Taiwanit USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi. Kelder ütles, et Pelosi visiit oli Taiwanis oodatud, aga samas ka ootamatu.

"Kui sellised uudised hakkasid tulema, ilmselt lekitati, siis oli tal juba võimatu taganeda, sest siis oleks USA näinud väga nõrgana. Inimesed algul nagu ei pannudki tähele, et midagi sellist on toimumas," rääkis ta.

"Viimastel aastatel on olnud suur muutus – põhimõtteliselt ametnikud, iseäranis ametisolevad ametnikud teistest riikidest üldiselt Taiwanis ei käi, muidu vihastataks Hiina sellega välja," lisas Kelder.

Suurem muutus algas tema sõnul eelmisel aastal, kui hakkas Taiwanis käima rohkem ametisolevaid ametnikke teistest riikidest nii, et sellest ka räägiti avalikult.

"Varem toimus sama asi vähemal määral, aga ei räägitud. Aga nüüd on inimesed ilmselt tajunud läänemaailmas, et tegelikult Hiina vihastab iga asja peale nagunii, nüüd on asi läinud vabamaks, sest no mida ta siis ikkagi teha saab," rääkis Kelder.

Ta tõdes, et Hiina reaktsioon Pelosi visiidile on olnud samas tavapärasest tõsisem, kuna Hiina teatas visiidi vastuseks mereväeõppustest Taiwani saare ümbruses. Õppuste kaart hõlmab endas alasid, mis asuvad Taiwani saarest nii põhjas, lõunas, idas, kui ka läänes. Taiwani kaitseministeeriumi hinnangul on õppuste näol sisuliselt tegemist Taiwani mere- ja õhuruumi blokaadiga.