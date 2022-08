Eestlane Taiwanil: Väike riik agressiivse naabriga vajab igasugust toetust

Hiina rahvavabariik peab Taiwani enda omaks ning seda olukorda on raske normaliseerida, rääkis Taiwanil elav eestlane Tauno Kelder saates "Uudis+". Taiwan pole kunagi rahvavabariigi osa olnud, sõnas ta.

Kelderi sõnul on Taiwani armee tugev ja hästi relvastatud: sõjaväes on ligi 200 000 sõdurit ja kuni kaks miljonit reservväelast. Kelder rääkis, et armee relvad on modernsed ja kaitsekulutusi on mitmes kategoorias, mis liginevad kuni 30 miljardini aastas. Küll aga on Taiwan vähe panustanud kodanike sõjalisele väljaõppele ja vajab suurt liitlast, kes neid toetaks. Võimalus, et Hiina Taiwani ründab, on suur ja riik on hakanud reorganiseerima reservväelaste väljaõpet.

"Olukord riigis kisub tõsiseks, mis on muutnud kohalikud inimesed ärevaks," ütles Kelder. Sõjaline olukord intensiivistub ja osad Hiina tulistatud Dongfeng raketid on maandunud Jaapani majandusvetes, lisas ta.

Demokraatliku riigina on USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiidi kohta taiwanlastel eriarvamusi, rääkis Kelder. Kunagine maffiaboss hüüdnimega Valge Hunt juhib praegu Taiwanil parteid, mis on Hiinaga ühinemise poolt, see partei oli ka Pelosi visiidi vastase meeleavalduse initsiaator.

"Tegelikult on Taiwanil toetust vaja, kas ametlikult või avalikult, väikesel riigil, kellel on agressiivne naaber, on igasugust toetust vaja," sõnas Kelder.

Neljapäevane Pelosi visiit Taiwanile pahandas Hiinat. Hiina võimud alustasid samal päeval saareriigi lähistel lahinglaskmisi. Pelosi sõnas, et Aasia visiidi eesmärk ei olnud muuta regionaalset jõudude tasakaalu ega Taiwani staatust.