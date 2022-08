Sõja 164. päev: Venemaa on koondamas vägesid Ukraina lõunaosasse

Oluline 6. augustil kell 22.35:

Ukraina tahab eksportida kolm tonni vilja kuus

Esimest korda pärast veebruaris alanud sõda saabus Ukrainasse välislipu all sõitev laev, mis laaditakse viljaga, ütles Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov laupäeval.

Ukraina alustab teraviljaekspordi taastamist, mida juhib Istanbulis asuv ühine koordineerimiskeskus, kus töötavad Venemaa, Ukraina, Türgi ja ÜRO töötajad.

Kubrakov ütles, et Barbadose lipu all sõitev kaubalaev Fulmar S oli Ukrainas Tšornomorski sadamas.

"Teeme kõik selleks, et meie sadamad saaksid rohkem laevu vastu võtta ja käidelda. Eelkõige plaanime kahe nädalaga jõuda tasemele, kus on vähemalt kolm kuni viis laeva päevas," kirjutas ta Facebookis.

Ukraina kavatseb oma Musta mere sadamatest välja saata 3 miljonit tonni vilja kuus, ütles ta.

Ligikaudu 20 miljonit tonni eelmise aasta saagist on riigis endiselt kinni.

Aatomiagentuuri juht: on reaalne tuumakatastroofi oht

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht väljendas muret reedel Ukrainas Zaporižžija tuumajaamas toimunud pommitamise pärast, öeldes, et aktsioon näitab tuumakatastroofi ohtu, vahendas Reuters.

"Olen väga mures eilse Euroopa suurima tuumaelektrijaama pommitamise pärast, see viitab väga reaalsele tuumakatastroofi ohule, mis võib panna riski alla rahvatervise ja keskkonna nii Ukrainas kui ka mujal," ütles peadirektor Rafael Mariano Grossi.

Ta lisas, et Zaporižžija tehase ohutust ja turvalisust ohustav sõjaline tegevus "on täiesti vastuvõetamatu ja seda tuleb iga hinna eest vältida".

"Mis tahes sõjaline tulejõud, mis on suunatud jaamale või jaamast, tähendaks tulega mängimist, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed," lisas ta.

Põhja-Makedoonia annab Ukrainale lennukeid

Põhja-Makedoonia on nõustunud tarnima Ukrainale tanke ja lennukeid, ütles Ukraina presidendi abi Mihhailo Podoljak.

Varem teatati, et Põhja-Makedoonia tarnib nõukogudeaegseid tanke, kuid lennukitarnetest ei räägitud. Podoljak ütles: "Paljud riigid näitavad täna üles rohkem julgust kui pooled G20-st. Nagu Põhja-Makedoonia, kes toetab Ukrainat tankide ja lennukitega."

Levivad kaadrid ukrainlase laiba õudsest kohtlemisest

Ukraina Luhanski provintsi kuberner Serhii Haidai on postitanud oma ühismeedia kanalile foto, millel näib olevat Ukraina sõjavangi pea, mis on Ida-Ukrainas Popasna linnas ühe maja ees posti otsa torgatud, vahendas The Guardian. Venelased vallutasid praegusele Donbassi rindejoonele lähedal asuva Popasna mais.

"Nad on tõesti orkid. 21. sajand, okupeeritud Popasna, inimese kolju teiba otsas," kirjutas Haidai. "Venelastes pole midagi inimlikku. Me sõdime mitteinimestega."

The Guardian pole foto autentsust kinnitanud. Geolokatsioonitööriistad viitavad aga sellele, et foto on ehtne ja tehti juuli lõpus Popasna kesklinna lähedal. Seinal on silt "Nahirna tänav 21".

Rüvetatud laibast on ühismeediasse postitatud ka videosid. Videos on näha sõjaväevormi riietatud mehe peata ja käteta keha.

Foto ja video on seni viimaseid tunnistusi Vene vägede ilmsete julmuste jadast alates sissetungi algusest veebruaris, kirjutas The Guardian.

Endine oligarh, kes on praegu Londonis eksiilis, Mihhail Hodorkovski, kirjutas ühismeedias, et pilt on näide Russki Mirist ehk "Vene maailmast". See termin kirjeldab Kremli jõupingutusi venekeelsete inimeste taasühendamiseks kultuurilises ja poliitilises valdkonnas.

Hodorkovski säutsus Twitteris: "Kas Venemaa suudab sellest taastuda ja naasta tsiviliseeritud rahvaste kogukonda? Praegu toob see keskaja pimeduse oma naabritele ja rahvastele üle maailma #venemaailm saabus okupeeritud Popasnasse Donbassis."

Vallutatud aladel tehakse kampaaniat referendumile

Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblasti linnade venemeelsed jõud kasutavad humanitaarabi, et meelitada elanikke andma isikuandmeid Venemaaga ühinemise referendumil osalemiseks, teatas Luhanski sõjaväeadministratsiooni juht Serhii Haidai oma sotsiaalmeedia seinal.

Postituses teatas Haidai, et üritustel, mis pakuvad toetust ja humanitaarabi okupeeritud alade elanikele, tehakse kampaaniat ja kogutakse andmeid.

"Toidu või ehitusmaterjalide tarnimise sildi all korraldavad okupatsioonivõim ja sellega koostööd tegev avalik liikumine kohtumisi vallutatud alade elanikega," ütles Haidai postituses.

Haidai sõnul meelitavad Vene väed välja isikuandmeid, ärgitavad inimesi minema nn referendumile, sundides samal ajal inimesi oma testamenti toidu või joogivee vastu vahetama.

Dnipropetrovskis kolm vigastatut

The Kyiv Independenti andmetel said Vene vägede öises pommitamises Dnipropetrovski oblastis viga kolm inimest ning hävisid mitu tsiviilobjekti, nende seas ka üks lasteaed ja laste kunstikeskus, vahendas The Guardian.

Rünnakute tõttu jäid mitu tuhat inimest vee ja elektrita.

Donetski oblasti Kostjantõnivka elanikud pommirünnakus viga saanud maja ees. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alkis Konstantinidis

Meta sulges Vene trollivabriku

Kyiv Independanti teatel eemaldas Facebooki emafirma Meta Instagrami keskkonnast võrgustiku kontosid, mida kontrolliti Peterburis asuvast nn trollivabrikust.

Kontode alt postitati Ukraina populaarsete sotsiaalmeediakontode postituste alla Vene agressiooni toetavaid kommentaare.

Kommentaare postitati Peterburi kontorihoonest, kuhu otsiti veel 10 päeva enne selle võrgustiku sulgemist tööle inimesi, kes keskenduvad sotsiaalmeediaplatvormidele nagu Youtube, Telegram ja TiktTok.

Kontode tegevus keskendus poliitikute, ajakirjanike, näitlejate, kuulsuste ja kaubamärkide kontodele üle maailma, kes näitasid aktiivselt üles toetust Ukrainale.

Võrgustikku kuulus 45 kontot Facebooki ja 1037 Instagrami platvormil.

Briti luure: Venemaa koondab vägesid vasturünnaku ootuses Ukraina lõunaosasse

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt kogunevad Vene väed Ukraina lõunaosas Ukraina vasturünnaku ootuses.

Ministeeriumi teatel liiguvad Vene veokite, tankide, suurtükkide ja teiste relvade konvoid eemale Donbassist ja suunduvad edelasse. Samuti on Krimmi poole teel varustus Venemaa okupeeritud Melitopolist, Berdjanskist, Mariupolist ning üle Kertši silla ka Venemaalt. Krimmis on suurendatud ka vägede arvu.

Ukraina väed keskenduvad sildadele, moonaladudele ja raudteeühendustele, et kahjustada Vene vägede logistilist võimekust.

Briti liire teatel on sõda jõudmas uude faasi, kus intensiivsem tegevus ulatub Ukraina kaguosasse, Zaporižžjast Hersonini, paralleelselt Dnepri jõega.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 41 900 (võrdlus eelmise päevaga +250);

- tankid 1802 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 4051 (+19)

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 191 (+0);

- suurtükisüsteemid 955 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 260 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 127 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 744 (+2);

- tiibraketid 182 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2970 (+6);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 85 (+2).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Mõkolajivis kehtestati nädalavahetuseks liikumiskeeld

Ukraina lõunapoolses rindelinnas Mõkolajivis kehtestati reede hilisõhtust esmaspäeva varahommikuni liikumiskeeld, kuna võimud püüavad tabada Venemaaga koostööd tegevaid inimesi.

Mõkolajiv on olnud Vene vägede tule all alates sissetungi algusest 24. veebruaril.

Oblasti kuberner Vitali Kim teatas kohalikele elanikele, et liikumiskeeld algab reede õhtul kell 23 ja kestab esmaspäeval kella viieni hommikul ning see ei tähenda, et linn ootaks rünnakut.

"Ei ole märke, et linna piirataks sisse. Linn suletakse nädalavahetuseks ja palun teie mõistmist. Me otsime kollaborante. Rajoonides tehakse kontrolle," teatas Kim Telegramis.

Ukraina sõdur hävitatud Mõkolaivi kohaliku sõjaväeadministratsiooni hoone ees. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Zelenski: rünnak tuumajaamale on terroriakt

Reedel tabas lahingutegevus Zaporižžja tuumajaama kõrgpingeliini, kuigi radioaktiivset leket ei tuvastatud, lõpetati ühe jaama reaktori töö.

Tuumajaam asub Venemaa okupeeritud territooriumil, mis võeti üle märtsi alguses.

President Zelenski sõnul on rünnakud tuumajaama läheduses terroriakt ja ta kutsus üles kehtestama sanktsioone kogu Venemaa tuumasektorile.

Venemaa kaitseministeerium süüdistab rünnakus Ukrainat.

"Täna tekitasid okupandid taas väga ohtliku olukorra kogu Euroopale. Nad pommitasid Zaporižžja tuumajaama ja on seda teinud kaks korda päeva jooksul. See on meie mandri suurim tuumaelektrijaam ja igasugune rünnak sellele on kuritegu, terroriakt. Venemaa peab võtma vastutuse tuumajaama ohtlikku olukorda panemise eest," ütles Zelenski oma õhtuses videopöördumises.

"See on puhtalt julgeolekuküsimus. Need, kes tekitavad teistele riikidele tuumaohu, ei ole kindlasti võimelised tuumatehnoloogiat turvaliselt kasutama," ütles Zelenski.

USA välisminister Antony Blinken süüdistas esmaspäeval Moskvat tuumajaama kasutamises oma vägede kaitsmiseks, Ukraina on süüdistanud Venemaad selles, et korraldab tuumajaama territooriumilt rünnakuid.

Reedel väljusid Ukraina sadamatest kolm viljalaeva

Reedel väljusid Ukraina sadamatest kolm laeva, mis transpordivad kokku 58 041 tonni maisi Iirimaale, Suurbritanniasse ja Türki.

"Esimene laev alates 24. veebrurarist siseneb Tšornomorski ja ootab lastimist. Praegu on peamine meie ekspordi pidev kasvatamine. Kõik on sellest huvitatud. See tähendab kogu terve mõistusega maailm. Mida rohkem meie teraviljast jõuab maailma turule, seda vähem on poliitilist kaost, eelkõige Aafrika ja Aasia riikides. Kuid mitte vaid seal. Me peame meeles pidama, et tänavu on kogu Euroopas ootus välistoodangule suurem kui oodatud. Euroopa saak on kuuma tõttu oodatust madalam. Samal ajal on Ukraina teravilja ja õliseemnete saagi prognoos üle 65 miljoni tonni," ütles president Zelenski.

Amnesty Internationali Ukraina juht lahkub ametipostilt

Sotsiaalmeedias Amnesty Internationali raportit, milles süüdistati Ukraina relvajõude tsiviilisikute ohtu seadmises, kritiseerinud Amnesty International Ukraina osakonna juht Oksana Pokaltšuk lahkub ametist.

Pokaltšuki sõnul ei kaasatud organisatsiooni Ukraina osakonna liikmeid raporti koostamisse ega arvestanud ukrainlaste tagasisidega raportile.

Inimõiguste eest seisva organisatsioon Amnesty International tekitas neljapäeval skandaali kui avalikustas raporti, mille hinnangul Ukraina relvajõud on kohati pannud Ukraina tsiviilisikud ohtu oma üksuste paiknemise ja sõjaväebaaside asukohtadega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul võrdsustas Amnesty oma raportiga agressori ohvriga.

Reuters: USA valmistab ette uut miljardi dollari suurust abipaketti

Reutersi allikate sõnul valmistab USA ette miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale, mis sisaldab moona pikamaarelvadele ja soomustatud meditsiinitranspordile.

Anonüümsete allikate sõnul ei ole president Joe Biden paketti veel allkirjastanud ning selle sisu võib muutuda.

Seni on USA saatnud Ukrainasse 16 HIMARS-it ja on leppinud kokku ka kahe NASAMS õhutõrjesüsteemi saatmise. Neid peaks sisaldama ka uus abipakett.