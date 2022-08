Yana Toom: punatank on Narva inimeste hirmude kehastus

"Narva linnavolikogus on sel teemal konsensus olemas ja loodan, et jõutakse kompromissile," ütles Toom. Volikogu enamus tanki äraviimist ei toeta.

Toom ütles, et tank on "Narva inimeste hirmude kehastus". Ta viitas reformierakondlasest endise peaministri Andrus Ansipi intervjuule, kus too tõi võrdluse Teise maailmasõja aegsete USA jaapanlastest elanike interneerimislaagritega.

"Emotsioonid mõlemalt poolt on väga laes," märkis Toom. Kui leitaks lahendus, et see tank viiakse maantee äärest minema, kuid jäetakse siiski linna, tehes seda avalikult ja ette öeldes, siis aitaks see Toomi sõnul pinget maandada.

Toom avaldas lootust, et peaminister Kaja Kallas ei kasuta Narvas esmaspäeval väljendeid nagu "agressorriigi kodanikud".

Samas avaldas Toom kohe arvamust, et tegelikku dialoogisoovi Kallasel Narva minnes ei ole.

"97 protsenti venekeelseid elanikke, väga suur Venemaa kodanike kontsentratsioon Narvas. Oleks väga suur viga, kui vaatame kaarti, luua mulje, et Eesti riik nendest ei hooli," rääkis Toom võimalikest riskidest tanki eemaldamisel.

"Kõik need kired on üleval sellepärast, et lähenevad valimised," lisas Toom.

Peaminister Kaja Kallas kohtub esmaspäeval Narva linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetega, et arutada Narva tanki teisaldamisega seonduvat.

Riigikantselei teatas, et Kallas sõidab visiidile Ida-Virumaale, et rääkida kujunenud olukorrast Nõukogude monumentide ümber Narva linnavalitsuse ja -volikogu ning Narva-Jõesuu võimu esindajatega. Kohtumine toimub kell 13 Narva linnavolikogu ruumides. Pärast kohtumist algab kell 15 Narva Vaba Lava stuudiosaalis pressikonverents, kust ERR näitab otseülekannet.

Kallas ütles sel neljapäeval, et valitsus leppis kokku, et punamonumendid, sealjuures Narva tank, tuleb eemaldada avalikust ruumist nii kiiresti kui võimalik. Täpsem ajastus sõltub logistilisest korraldusest.