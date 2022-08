Aeg Narva tankist: poliitilised ja korrakaitselised sõnumid olgu ühtsed

Aeg rääkis, et võimalike vastuseisude ja provokatsioonide korral, tuleks nende initsiaatoritega ühendust võtta ja välja selgitada nende motiivid.

"Nendega tuleks kontakti võtta, läbi rääkida, neile teada anda, millised on tagajärjed, kui nad olukorda provotseerivad või viivad sellisele tasemele, et on vaja hakata politseilisi jõudusid rakendama. Sõnumid peavad olema selged. Politseil peavad olema kindlad tegevuskavad ja plaanid, ja need kindlasti ka on. Politseil on niipalju kogemust selliste suurüritustega, et siin ei ole kahtlust, et politsei ei oleks ette valmistunud," rääkis Aeg.

Aeg pidas oluliseks seda, et poliitilised sõnumid ja korrakaitse sõnumid oleks omavahel koordineeritud ja ühesugused. "Ja loodetavasti ka Narva kohalik omavalitsus leiab endas julguse seisukohtasid väljendada, et ei tekiks samasugune olukord, nagu oli Pronkssõduri teisaldamisega, kus tollane linnapea Edgar Savisaar oli vait ja hoidus seisukohta võtmast," sõnas Aeg.

Ajakirjanik Indrek Kiisler küsis Aegilt kommentaari siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) lubadusele viia tank ära päevasel ajal ja avalikult.

Aegi sõnul oli see ebaõnnestunud väljaütlemine. "See, kuidas detailideni üht või teist operatsiooni läbi viia, seal ei peaks poliitikud hakkama ette dikteerima. On ta nüüd varahommikul, hilisõhtul või öösel, see las jääda nende otsustada, kes tehniliselt peavad selle operatsiooni läbi viima. Selles oli küll poliitikul väike apsakas. Ei oleks pidanud selliseid ajamääratlusi paika panema," kommenteeris Aeg.

Aegi sõnul viiakse Narva tanki teisaldamist turvama eeldatavasti politseijõude ka mujalt Eestist. "Võib täiesti eeldada, et rahvast tuleb rohkem kui kümmekond inimest, kes oma meelsust seal väljendavad ja selleks, et seal olukord ei eskaleeruks ja kontrolli alt ei väljuks, peab seal politseil olema piisavalt ressurssi ja reservi. Ja eks see reserv tuleb eelkõige teistest piirkondadest," lausus Aeg.

Võimalike laiemate rahutuste tekkimise ennetamiseks Narvas, tuleb Aegi sõnul teha operatiivluuret ja koguda informatsiooni, kõiki objekte, mida võidakse rünnata valve alla võtta ei ole võimalik.

"Ma arvan, et see ettevalmistuse periood on tänaseks olnud piisavalt pikk. Diskussioon selle üle on käinud päris kaua. Lisaaeg enam midagi ei muuda. Nende seisukoht, et seda tanki sealt ära viia ei tohi, enam ei muutu. Arvata, et mingisugune läbi rääkimine annaks tulemust, et nad oma seisukohti muudaks, on sinisilmne," sõnas Aeg.

"Küll aga tuleb neile väga selgelt teada anda, millised on tagajärjed, kui see protsess väljub seaduse raamidest. See, et inimesed oma meelsust väljendavad, seal seisavad, midagi deklareerivad, on osa demokraatlikust ühiskonnast," ütles ta veel.

Peaminister Kaja Kallas (RE) kohtub esmaspäeval Narva linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetega, et arutada Narva tanki teisaldamisega seonduvat.

Eelmisel nädalal kogunes tanki juurde selle võimalikku teisaldamist takistama või oma protesti väljendama sadakond inimest.