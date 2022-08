Sõja 167. päev: Ukraina teatas tulelöögist kaugele Vene tagalasse

Oluline 9. augustil kell 22.10:

- Briti peaminister ja Prantsusmaa president rääkisid telefonikõnes, et kahe riigi abi Ukrainale toovad sõjas olulisi muutusi ning riigid jätkavad Kiievi abistamist nii kaua kui vaja;

- Krimmi Novofedorivka lennuväljal olid suured plahvatused, surma sai üks ja vigastada üheksa inimest;

- Pentagon kinnitas, et USA on saatnud Ukrainasse radaritõrjerakette;

- Hersoni oblasti administratsiooni teatel on Vene okupantide lähedased Hersonist lahkumas;

- Ukraina sõjavägi teatas tulelöögist kaugele Vene vägede tagalasse;

- Donetski "rahvavabariik" tahab Põhja-Korea ehitustöölisi;

- Ukraina sai Türgilt 50 soomukit;

- Ukraina SBU teatas Vene spioonist enda Harkivi harus;

- Ukraina: Vene väed ründasid Harkivi elektrijaama;

- Mõttekoda: Ukrainast leitud Vene relvade valmistamisel kasutati läänest pärit komponente;

- Ukraina ründas Venemaa vägesid riigi lõunaosas;

- London: Venemaa ei suuda Donetski oblastis suuremat edu saavutada;

- FT: lääs muretseb, et Türgi aitab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida;

- ISW: Venemaa armee jätkab rünnakuid Bahmuti piirkonnas;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 300 sõdurit.

Okupeeritud Krimmi poolsaare Novofedorivka lennuväljal olid suured plahvatused

Sotsiaalmeedias levivad klipid suurtest plahvatustest Novofedorivka Vene sõjaväe lennuväljal Krimmi poolsaare lääneosas.

Footage from the vicinity of Saki Airbase in Crimea. 4/https://t.co/xzDsNQSYG0 pic.twitter.com/zBywKqRiGX — Rob Lee (@RALee85) August 9, 2022

Pealtnägijate sõnul toimus paari minuti jooksul lennuväljal 12 plahvatust. Kohalikud elanikud kinnitasid Ukraina ajalehele Ukrainska Pravda, et tõenäoliselt tabati rünnaku käigus lennuvälja laohooneid.

Ukrainska Pravda sõnul paiknevad lennuväljal Vene lennukid, mis tihti Ukraina pihta raketirünnakuid teevad.

Ukraina allikate sõnul kasutati Krimmi rünnakus Ukraina enda väljaarendatud relva, vahendab The New York Times.

Vene uudisteagentuuri TASS teatel kinnitas ka Vene kaitseministeerium plahvatusi Novofedorovkas asuval lennuväljal.

Kohalikud võimud teatasid tsiviilisikute evakueerimisest lennuväebaasi lähistelt. Krimmi eriolukordade ministeeriumi teatel sai plahvatuses üks inimene surma ja üheksa vigastada.

Kohalike võimude sõnul plahvatasid lennuväljal lennukipommid. Ria Novosti teatas, et Vene võimude hinnangul oli tegemist õnnetusega.

Ukraina kaitseministeerium tuletas avalikkusele meelde tuleohutuse reegleid ning kinnitas, et "keelatud kohtades ei tohi suitsetada." Sarnaseid remarke on ukrainlased teinud ka mitmete teiste rünnakute kohta, kus ei taheta kohe vastutust avalikult endale võtta.

Johnson ja Macron: sõjaline abi Ukrainale toob olulisi muutusi

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron rääkisid teisipäeval telefonitsi Ukrainast ning ütlesid, et kahe riigi sõjaline abi Ukrainale toob sõjas olulisi muutusi.

"Nad nõustusid, et Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa jõupingutused Ukraina vägede väljaõpetamiseks ja varustamiseks muudavad sõda oluliselt," teatas Johnsoni büroo.

Johnson ja Macron ütlesid ka, et lääs ei tohi lasta sõjaväsimusel võimust võtta.

Macroni kantselei teatas, et Prantsusmaa ja Ühendkuningriik lubavad jätkata Ukraina toetamist nii kaua kui vaja.

USA tunnistas radaritõrjerakettide saatmist Ukrainasse

Pentagon teatas, et USA on saatnud Ukrainasse radaritõrjerakette. Varem pole USA kaitseministeerium seda avalikustanud.

Pentagoni kaitsepoliitika asekantsler Colin Kahl ütles pressikonverentsil, et USA saatis Ukrainasse hulga rakette, kuid ei täpsustanud kui palju ja millal need saadeti.

Kahl ei öelnud otseselt ka, mis tüüpi rakette saadeti. Üks kaitseametnik ütles aga CNN-ile, et Ukrainale anti AGM-88 HARM süsteeme.

Kahli sõnul saadeti raketid osana hiljutistest sõjalistest abipakettidest, kuid viimases viies paketis ei ole HARM-e mainitud.

USA õhujõudude teatel on HARM-ide ulatus rohkem kui 48 kilomeetrit ning on seega ühed pikema ulatusega relvad, mille USA on Ukrainale andnud. Rakette saab kasutada muu hulgas Vene õhutõrjesüsteemide, näiteks S-400 vastu.

"Oleme lähiajal teinud palju asju, et Ukraina õhujõud püsiksid õhus ja oleksid võimekamad," sõnas Kahl.

Ukraina võimud pole avalikult HARM-ide saamist või kasutamist kinnitanud, kuid viimastel päevadel on avalikud allikad näidanud väidetavalt Vene positsioonide vastu kasutatud HARM-ide juppe.

USA andis esmaspäeval teada miljardi dollari mahus täiendavast sõjalisest abist Ukrainale. Pakett sisaldab laskemoona pikamaarelvadele, samuti soomustatud meditsiinisõidukeid. Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse tänavu veebruaris on USA andnud Ukrainale umbes üheksa miljardi dollari ulatuses sõjalist abi.

Hersoni oblasti administratsiooni teatel on Vene okupantide lähedased Hersonist lahkumas

Hersoni oblasti administratsioon teatas sotsiaalmeedias, et Antonivka ja Kakhovi sildade ründamise tõttu on Vene okupatsioonivõimud ärevaks muutunud ning nendega seotud lähedased on Hersoni oblastist massiliselt lahkumas.

Ukraina sõjavägi teatas tulelöögist kaugele Vene tagalasse

Hersoni oblasti juhi nõunik Serhi Khlan teatas, et Ukraina väed ründasid Henišeski rajooni Hersoni oblasti idaosas Krimmi ligidal.

Henišesk asub Vene-Ukraina rindejooonest ligikaudu 150-200 kilomeetri kaugusel. Khlani sõnul ründasid Ukraina väed raudteejaama, mis ühendab Krimmi Melitopoliga.

Donetski "rahvavabariik" tahab Põhja-Korea ehitustöölisi

Venemaa poolt toetatud Donetski "rahvavabariigi" juht Denis Pushilin teatas, et nad on kõnelustes Põhja-Koreaga, et tuua sealt piirkonna taastamiseks ehitustöölisi.

Pushilin teatas muuhulgas, et varsti algavad sõjakohtud vangi võetud Ukraina sõjavangide suhtes, kelle hulka kuuluvad ka Mariupoli linnas vangi võetud Azovi polgu võitlejad.

Ukraina sai Türgilt 50 soomukit

Ukraina parlamendiliikmne Jurii Mõsiahini sõnul said Ukraina relvajõud Türgilt 50 Kirpi miinivastast soomukit. Türgist peaks Ukrainasse saabuma veel 150 ühikut.

Ukraina sõjaväeportaali mi.in.ua hinnangul mahub igasse soomukisse 13 sõdurit.

Ukraina SBU teatas Vene spioonist enda Harkivi harus

Ukraina eriteenistuse SBU teatel kahtlustatakse ühte enda töötajat Venemaa heaks spioneerimises. Juurdluse järgi andis agent Venemaale infot Ukraina sõjaväe kohta.

Kahtlusalune liitus SBU-ga alles 2022. aasta märtsis.

Ukraina: Vene väed ründasid Harkivi elektrijaama

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sinegubov teatas, et Vene väed ründasid linna soojuselektrijaama. Ukraina ametnike teatel ründas Venemaa rakettidega veel Dnipropetrovski oblastis asuvaid ladusid, kus hoitakse põllumajandustooteid. Kahjustada sai vähemalt neli ladu.

Mõttekoda: Ukrainast leitud Vene relvade valmistamisel kasutati läänest pärit komponente

Mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) teatel sisaldavad Ukrainast leitud Vene relvad kriitilise tähtsusega tehnoloogia komponente, mis pärinevad USA-st, Euroopast ja Aasiast.

"Vene relvad, mis kasutavad lääne elektroonikat, on põhjustanud tuhandete ukrainlaste hukkumise," ütles mõttekoja teadur Jack Watling.

Ukraina sõduri matused Uzhorodis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Serhii Hudak

London: Venemaa ei suuda Donetski oblastis suuremat edu saavutada

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, Vene väed on Bahmuti suunal viimase 30 päeva jooksul suutnud edasi liikuda ainult 10 kilomeetrit. Teistes Donbassi piirkondades pole Vene väed selle perioodi jooksul eriti edasi liikunud.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uuTHPiYMFw



#StandWithUkraine pic.twitter.com/6PcEp9eX14 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 9, 2022

"Vaatama jätkuvale suurele suurtükitule kasutamisele neis piirkondades, pole Venemaa suutnud luua võimekat jalaväge, et tagada suuremaid edusamme," teatas ministeerium.

Ukraina: Vene väed üritavad Hersonis kaotatud alasid tagasi vallutada

Ukraina võimude teatel jätkub agressiivne sõjategevus Hersoni oblastis, kus Vene väed üritavad edutult oma kaotatud positsioone tagasi vallutada. Venemaa pommitab agressiivselt asulaid, mis on Ukraina vägede poolt vabastatud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Mõkolajivis vahistati 400 inimest, kes tegid koostööd venelastega

Ukraina relvajõudude kindralmajori Dmõtro Martšenko teatas, et Mõkolajivis vahistati 400 inimest. Kindrali sõnul on olemas tõendid, et need inimesed edastasid Venemaa armeele väärtuslikku informatsiooni.

Ukraina ründas Venemaa vägesid riigi lõunaosas

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi väed tapsid lõunarindel vähemalt 23 Venemaa sõdurit. Samuti hävitasid Ukraina väed Venemaa tehnikat. Väidetavalt ründas Ukraina õhuvägi veel ka Venemaa positsioone Mõkolajivi oblastis okupeeritud Snihurivka linna lähedal.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/AP/Evgeniy Maloletka

FT: lääs muretseb, et Türgi aitab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida

Ajaleht Financial Times kirjutab, et lääneriigid on üha enam mures Ankara ja Moskva vaheliste suhete süvenemise pärast. Lääneriigid kardavad, et Türgi aitab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida.

Venemaa ja Türgi presidendid kohtusid reedel Sotšis. Kuus lääne ametnikku ütlesid ajalehele Financial Times, et nad on mures Türgi ja Vene lubaduste pärast laiendada koostööd kaubanduses ja energeetikas.

ISW: Venemaa armee jätkab rünnakuid Bahmuti piirkonnas

Sõjauuringute instituudi (ISW) teatel püüavad Vene väed saavutada kontrolli Soledari asula üle, mis asub Bahmutist põhjas. Vene väed ründavad ka Bahmutist lõunasse jäävat Zaitseve asulat.

Vene väed jätkasid 8. augustil rünnakuid Donetski linna piirkonnas. Ukraina peastaap teatas, et Vene väed üritasid edasi liikuda Avdiivka ja Nevelske suunas.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 42 640 (võrdlus eelmise päevaga +300);

- tankid 1817 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 4076 (+6)

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 193 (+1);

- suurtükisüsteemid 964 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 133 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 757 (+3);

- tiibraketid 185 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2998 (+5);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 87 (+1).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.